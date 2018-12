Sacan 'los trapitos al sol' en la Uagrm para protestar contra el acoso

"No está sola, no tengas miedo, rompe el silencio", "Mi docente me propuso aumentarme la nota a cambio de una cita con él", "El docente piensa que fuera de la universidad no es delito", "Solo tenemos un tribunal de injusticia, no tenemos una instancia en la universidad donde se puedan denunciar los delitos sexuales".

Estos son algunos mensajes colocados en prendas de vestir que estudiantes colgaron en el campus de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) para denunciar el acoso sexual de la que, según estos jóvenes, son víctimas varias alumnas de la estatal cruceña.

Con esta inusual protesta, "sacando los trapitos al sol", los estudiantes quieren visibilizar la situación de alumnas que son víctimas de acoso y de abuso por parte de algunos docentes. "Queremos llamar a la conciencia de las autoridades y de los docentes para que haga algo", dijo una de las estudiantes que evitó dar su nombre.

Hasta el momento ninguna autoridad académica se ha pronunciado al respecto.