Romero pide no debatir en los medios el caso Battisti

Tras las críticas de Raúl García Linera, hermano del vicepresidente, Álvaro García Linera, y Hugo Moldiz, a la decisión de expulsar al italiano Cesare Battisti de Bolivia para que cumpla una condena en Roma (Italia), el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que es un tema ya cerrado y respondió a los dichos que hicieron ambos aliados políticos al Gobierno de Evo Morales, según el portal Urgente.bo.

Luego de la detención en Santa Cruz del italiano acusado por terrorismo y asesinato, fue Raúl García Linera, hermano del vicepresidente quien cuestionó la decisión. En respuesta Romero dijo: “Las contradicciones internas no se las debate mediáticamente, el que las debate mediáticamente no es una persona que actúa con responsabilidad con el Gobierno, con el proceso. Nosotros estamos dispuestos a debatir pero internamente y no mediáticamente”, aseveró.