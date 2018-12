“En ningún momento me escapé. El juez cuarto de instrucción en lo penal de La Paz entregó una orden al coronel José Morales (director de la cárcel de San Pedro) para que retirara a su custodio y él lo retiró”, afirmó a EL DEBER desde su casa en Santa Ana de Yacuma, Jorge Roca Suárez, alias Techo ‘e paja.

“Las autoridades y el recinto penitenciario estaban notificados; que se acabe esto (de la supuesta fuga), estoy en Santa Ana, en mi pueblo, no me escapé”, dijo, a tiempo de anunciar una demanda contra José Morales por no haber acatado antes la orden de liberarlo, dijo.

Marcelo Gutiérrez, jefe de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), afirmó el sábado que Roca Suárez había fugado de la clínica Alemana de la sede de Gobierno, lugar al cual había salido con un permiso para recibir atención médica por problemas pulmonares.

A su vez, el comandante nacional de la Policía, Faustino Mendoza, manifestó que se tienen varias hipótesis sobre su abandono de la clínica y que la institución verde olivo está haciendo las investigaciones para su captura y restituirlo a la cárcel de San Pedro de La Paz, según la red Erbol.

Asimismo, dijo que el custodio policial fue puesto a disposición del Ministerio Público y será procesado por el supuesto delito de “favorecimiento a la evasión”.

La salida de la clínica

“El día que me retiré de la clínica no había custodios; el día 6 (de diciembre) terminó mi tratamiento intravenoso y empezó el oral, por lo que no vi la necesidad de seguir en la clínica porque puedo hacerlo en mi casa”, dice Roca Suárez sobre su salida de la clínica. Detalló que la noche del viernes abandonó el centro médico a las 20:00 y que tanto el personal de la clínica como las autoridades tenían conocimiento de ello.

Luego, dijo, se fue a cenar y posteriormente viajó hasta su casa en Santa Ana de Yacuma.

“Las personas que trabajan en la clínica pueden corroborar la forma y la hora en que me fui luego de estar casi 10 días internado por problemas pulmonares”, agregó.

Determinación judicial

“Yo hablé con el coronel por teléfono, le dije dos veces: coronel usted tiene la orden, de una vez, me voy a ir porque usted tiene una orden del juez donde me libera y no tiene por qué tenerme aquí con custodio ni detenido (…). No voy a permitir que sigan abusando de mí, quieren pelear, lo voy a pelear”, dijo Roca Suárez citado por Erbol.

La determinación judicial en que se ampara es la orden emitida el 5 de diciembre por el juzgado cuarto de instrucción en lo penal de La Paz y que él recibió un día después donde deja en suspenso la revocatoria de su libertad condicional hasta que se dilucide la apelación que presentó.

Roca Suárez fue detenido en 1990 en Estados Unidos donde se lo sentenció a 30 años de cárcel por elaboración de cocaína y evasión de impuestos. Tras cumplir más de 27 años de pena fue trasladado a Bolivia en abril de este año de donde salió con libertad condicional en julio, pero le fue revocada y en noviembre volvió a ser encarcelado.