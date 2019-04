Robo en Cotas: aprehenden a un ex subdirector de finanzas de la cooperativa

El comandante departamental de la Policía, Igor Echegaray, confirmó esta mañana que se procedió a la aprehensión del ex subdirector de Contabilidad de Cotas, Orlando C., acusado de formar parte del grupo de personas que realizó el robo millonario de más de $us 7 millones en el interior de la cooperativa cruceña.

“La persona ha sido en este caso aprehendida, dentro del caso Cotas tiene vinculación, tiene una serie de cursos de acción respecto a la investigación que está determinando este tipo de situaciones”, explicó Echegaray.

La autoridad policial agregó que esta persona tras ser aprehendida sufrió un decaimiento en su estado de salud, situación por la que se vieron en la obligación de internarlo en una clínica privada bajo custodia policial.

Echegaray explicó que la investigación del robo millonario de Cotas es un trabajo muy complejo y en la medida que el caso avance se realizarán las citaciones a más personas para prestar su declaración.

A la fecha son nueve las personas imputadas, de las cuales, seis fueron enviados a Palmasola con detención preventiva, dos personas están con medidas sustitutivas, arraigo y fianza de Bs 100.000 y el expresidente de Cotas Iván N. U., con detención domiciliaria, arraigo, fianza de Bs 300.000 y presentación una vez cada siete días, ante el Ministerio Público y prohibición de acercarse a los coimputados y trabajadores de cotas.

