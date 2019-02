Roban dinero que recién había sido retirado de una casa de envíos

Asaltantes roban buena cantidad de dinero, luego de interceptar e intimidar con armas de fuego a personas que salían de la empresa Euroenvíos de la avenida Cañoto y calle México.

El hecho se registró en horas de la tarde de este viernes, según confirmaron autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Según testigos del suceso, los afectados salían del edificio donde funciona Euroenvíos y se dirigían a su motorizado después de recoger una cantidad de dinero.

La Felcc, a la cabeza de su director Gonzalo Medina, movilizó agentes para esclarecer el hecho. Los atracadores escaparon con el botín cuya cantidad aún no fue detallada por la Policía. Para la Felcc no es casual que los atracadores actúen con tanta precisión, pues no se descarta de ninguna manera que alguna persona desde adentro de la entidad tenga que ver con filtración de información delicada por lo que amplían las pesquisas.