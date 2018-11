Revelan que alteraron la historia clínica de Junior

En conferencia de prensa ofrecida ayer, médicos jefes del Hospital de Niños Mario Ortiz respaldaron públicamente por segunda vez a la cirujana pediatra Isis Llápiz y revelaron que en el área de Enfermería del centro alguien alteró el contenido original de la historia clínica del paciente José Junior Vega Villarroel (8) para despistar a los investigadores que indagan la muerte del niño operado por una apendicitis gangrenosa.

El pequeño murió la madrugada del 27 de octubre luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba en una sala de recuperación de la intervención quirúrgica realizada por Isis Llápiz tres noches antes del desenlace fatal.

La autopsia al cadáver fue practicada por la médica forense Katherine Ramírez, quien determinó que la causa de la muerte fue una sepsis y peritonitis por perforación intestinal. En su informe, la especialista sugirió una auditoría médica.

En la rueda de prensa de ayer hablaron sobre el tema varios jefes médicos del centro y coincidieron en que el niño falleció de un Evento Súbito Inesperado (ESI) por la aplicación de un medicamento en la vena. Asimismo, descartaron que el deceso hubiera ocurrido por sepsis como consecuencia de una perforación intestinal.

Cierran filas por Llápiz

“El Evento Súbito Inesperado que este niño presentó fue muy claro. Estaba caminando, hablando, comiendo. A la vista de las madres de la sala recibió un medicamento a la vena y de pronto comenzó a gritar de dolor, convulsionó e hizo un paro cardiaco. No sabemos qué medicamento fue, eso lo tienen que investigar, pero estamos seguros de que el niño presentó un ESI. Un paciente jamás puede morir en dos días porque se le perforó un intestino. Deben liberar a la doctora Isis, que no tiene nada que ver en este asunto. Todos los médicos estamos apoyándola porque la investigación está siendo tergiversada”, manifestó Vany Seoane, pediatra con 25 años de trabajo en el hospital.

Deisy Peñarrieta, de terapia intensiva pediátrica, indicó que los pacientes sépticos tienen otra sintomatología: “Se muestran deprimidos, están hemodinámicamente inestables, necesitan sueros, drogas vasoactivas, no pueden alimentarse, no hablan, no presentan evacuaciones. Lo primero que presentan es vómito y la barriga empieza a crecer por la perforación intestinal”, explicó.

Mario Chávez, jefe del Departamento de Cirugía del hospital, rechazó el informe forense señalando que el IDIF ya cometió un “error grandísimo” con el caso del bebé Alexander en La Paz. “Pedimos que la auditoría médica la haga el Sedes”, sugirió. Sobre la historia clínica alterada, Chávez espera que las autoridades indaguen y citen a declarar a la enfermera que lo hizo.

La fiscal Yolanda Aguilera indicó que la cirujana Llápiz está siendo procesada por el delito de homicidio culposo. La audiencia se realizará próximamente.