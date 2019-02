Retiran a forense y la dueña del vehículo involucrado fue citada, pero no declaró

La Fiscalía General del Estado destituyó a una médico forense de Santa Cruz, tras observar una valoración tardía o extemporánea a los detenidos por la investigación de la presunta violación grupal a la joven de 18 años, registrada el 14 de diciembre de 2018 en el motel Deluxe.

La destitución fue confirmada por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, que tiene por máxima autoridad a Mirael Salguero, aunque la decisión fue tomada por la Fiscalía General y la Dirección Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

La información a la que tuvo acceso EL DEBER da cuenta de que la forense dependiente del IDIF, debía dar cumplimiento a una resolución fiscal para hacer la valoración física a los detenidos en la cárcel de Palmasola, Carlos Alejandro Saavedra Saavedra, Jorge Andrés Justiniano Parada, José Antonio Rosales Franco y Alejandro Castro Pinto. La disposición señalaba que las valoraciones debían realizarse el 21 de diciembre de 2018, pero según los informes adjuntados al expediente, el procedimiento se ejecutó cinco días después, es decir, el 26 de diciembre.

La Fiscalía General consideró que la pericia forense se realizó de forma tardía, generando el riesgo de perder evidencias vitales para la investigación.

La destitución de la perito surgió tras un análisis a los informes elaborados por la forense, al final de la revisión física a los procesados presos en esta causa.

Para el jurista Andrés Ritter, que defiende a la joven de 18 años, la pericia fue extemporánea y consideró que mientras más tiempo pasa en estos casos, se pueden perder evidencias. “Lo que se busca en este hecho es acumular todos los elementos de prueba para encontrar la verdad”, apuntó.

El abogado Víctor Cartagena, que defiende a Alejandro Saavedra, confirmó que sabía sobre el retiro de la forense del caso, pero no vio documentación al respecto. “Lo que sé es que esa forense en una reunión dijo la verdad, que no había pruebas de violación, era buena forense”, añadió.

Citaron a dueña del vehículo

EL DEBER pudo acceder a un documento que certifica que la directora funcional de las investigaciones, la fiscal Nancy Carrasco, emitió una citación el 16 de diciembre para que Eliane Saavedra Daza, madre de uno de los sindicados y dueña del vehículo en el que se movilizaron los presuntos culpables y la joven víctima, se presente a declarar el 18 del mismo mes a las 11:00 en calidad de testigo.

Sin embargo, la mujer aún no se presentó a dar su versión ante los investigadores como testigo y como lo confirmó su abogado, Víctor Cartagena, ella “evidentemente fue citada, pero no pudo acudir a declarar aquella vez porque creo que en esos días hubo una pericia y no se pudo”.

El jurista precisó que luego de acudir en la fecha fijada, la Fiscalía no emitió ninguna otra citación. EL DEBER trató de conocer una versión sobre este hecho de los fiscales Marco Arce y Nancy Carrasco, pero ninguno pudo ser ubicado.

Otros miembros de la comisión de investigadores, indicaron que conocen del procedimiento contra Saavedra, pero que no saben las razones del porqué no se volvió a convocar.

El vehículo que es propiedad de la mujer citada, fue entregado el 21 de diciembre a las autoridades policiales del módulo de Los Tusequis. Ese día, a las 13:00, la vagoneta ingresó a la unidad policial guiada por Alejandro Saavedra Cortez (padre del detenido), quien la dejó en el recinto sin decir nada y luego fue por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía.

Aquella vez, la defensa de la víctima cuestionó el hecho de que el motorizado, involucrado en el proceso, hubiera sido entregado a las autoridades siete días después, luego de haber sido lavado.

Hay movimiento de fichas

Se conoció también que se separó de la comisión que investiga el caso al fiscal Camilo Velásquez, que fue destinado a Camiri. Según Mirael Salguero, fiscal departamental, la remoción fue debido a las críticas de la defensa de la víctima, por su actuación en las pesquisas.

También una asistente de la comisión de fiscales que ven el caso, fue cambiada recientemente por órdenes superiores.

Citación a ejecutiva

Eliane Saavedra es la dueña del vehículo y madre del detenido Alejandro Saavedra