Rescatan a la mujer secuestrada después de cinco días en Challapata

Cinco días después de haber sido secuestrada por un grupo de encapuchados en el negocio de repuestos que tiene su familia en el municipio de Challapata, Mariel Copa (28) fue rescatada con vida, confirmó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

EL DEBER conoció que la clave para encontrarla fue un audio que los secuestradores hicieron grabar a Mariel, en que le pedía a sus familiares que hagan todo lo posible para rescatarla pues quería seguir con vida para ver crecer a su hijo.

El audio, vía WhatsApp, fue recibido por personas del entorno familiar de la víctima y esto permitió hacer una triangulación que reveló la ubicación del teléfono desde donde se lo envió.

El comandante de la Policía orureña, Rommel Raña, señaló que la mujer había sido trasladada a otra provincia y destacó el operativo de las diferentes unidades policiales que permitió dar con su paradero.

Pidieron una alta suma de plata

Raña confirmó que hubo un pedido de dinero de parte de los secuestradores hacia los familiares pero no habló de montos, pues señaló que lo importante es que la mujer fue rescatada con vida.

Extraoficialmente se conoció que los secuestradores pidieron $us 300.000 (otras fuentes hablaban de hasta $us 700.000), pero que la familia había llegado a entregar $us 100.000 como intercambio por la vida de Mariel, lo cual se realizó en un punto de la carretera entre Huancarani (Oruro) y Uncía (en el norte de Potosí).

A comienzos de semana llamó la atención que la familia pusiera en alquiler una casa donde tiene instalado un sauna y puso a la venta otras dos propiedades con la intención de ‘rematarlas’ al parecer por la urgencia de contar con dinero en efectivo.

Arresto y reserva

El fiscal Orlando Zapata confirmó que fruto de la operación para rescatar a Mariel Copa, la Policía arrestó a Ismael T.Ch., un ciudadano boliviano que estaría relacionado con los secuestradores puesto que en la triangulación de llamadas que se obtuvo, se determinó que esta persona tuvo contactos telefónicos con los secuestradores, lo cual es el principal indicio para una posible imputación por el delito de secuestro. En tal sentido se está a la espera de conocer los antecedentes del sujeto.

Asimismo, Zapata indicó que el caso se indaga en reserva puesto que pueden correr riesgo la vida de algunas personas.

Familia niega que sea ‘ajuste’

Una tía de la víctima descartó ayer que Mariel haya sido secuestrada por un ‘ajuste de cuentas’ por narcotráfico, por deudas o por conflictos de terrenos, que se manejaba como hipótesis de la investigación. “No es por narcóticos, para mí hay un malentendido y creo que se va a llegar a saber (la verdad). No estamos metidos en cosas ilícitas que vengan e investiguen, no debemos a la gente, no hemos hecho daño, nos harían un favor si vienen y nos investigan para que sepan cómo hemos trabajado y nos hemos levantado”, aseveró.

El secuestro se perpetró la tarde del sábado cuando la mujer estaba en una tienda de repuestos de la familia y un grupo de encapuchados y armados ingresó, hizo que dejara a su bebé en el lugar y la sacó a la fuerza, lo cual quedó registrado en cámaras de seguridad.

Según algunos vecinos, el vehículo en el que fue introducida tenía placa extranjera.