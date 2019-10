Recluso intentó matar a su pareja al enterarse de su embarazo

Una joven de 23 años, embarazada de dos meses, fue golpeada por su pareja durante una visita a la cárcel de Palmasola. El agresor es un interno, que en un ataque de celos, le causó cortaduras en la cara, los brazos, el vientre y otras partes del cuerpo.

Los gritos de la joven alertaron a los reclusos encargados de la disciplina y a otros visitantes, que intervinieron para auxiliarla y sacarla del lugar apoyados por los policías que fueron alertados.

Informes oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) señalan que todo sucedió la mañana del domingo, cuando la joven embarazada ingresó al penal alrededor de las 9:00.

Fue a visitar a su enamorado, el recluso Miguel Ángel Arano Salinas, de nacionalidad mexicana, porque éste le había pedido que lo ayudara porque se encontraba mal de salud debido a una caída en la que se golpeó la cabeza. Fue así que la joven acudió, pero durante su visita el interno empezó a reclamarle por su embarazo y la acusó de ser infiel.

Alrededor de las 16:00 la discusión se tornó más violenta y de un momento a otro Miguel Ángel, de acuerdo con el reporte de la Felcv, la atacó en el pabellón 20 del PC-4 o también conocido como régimen abierto.

La tomó del cuello intentando asfixiarla, reclamándole que el bebé que tenía en el vientre era producto de su infidelidad y que no le perdonaría.

“Me golpeó hasta hacerme caer al suelo y me empezó a pisar la barriga, intentado matar al bebé que estoy esperando. Incluso empezó a provocarme cortes en la barriga, la frente y el pómulo”, señala la denuncia que hizo la víctima a los policías que la auxiliaron.

Durante la agresión, según el reporte policial, el recluso gritaba enfurecido de que estaba condenado a 27 años y no le importaba matarla a la joven y al bebé, porque su condena solo aumentaría tres años más y señalaba que a él ya no le interesaba eso, que no significaba un problema.

Reclusos encargados de disciplina se enteraron de lo sucedido, al igual que los familiares de otros que estaban de visita y la auxiliaron de forma oportuna.

El interno será nuevamente sometido a otra audiencia cautelar, pues la denuncia es procesada en la Fiscalía de la radial 17 y medio bajo la dirección de la fiscal Rosa Ribera. En el transcurso de hoy la Fiscalía recibirá las declaraciones del extranjero y lo imputará por intento de feminicidio y violencia familiar.

Para fortuna la mujer fue sacada de forma oportuna del penal y llevada a un centro médico, donde lograron estabilizarla, al igual que al bebé en el vientre.

27 años por violación a niña

La Felcv pudo verificar que el mexicano Miguel Ángel Arano Salinas, está sentenciado a 27 años de cárcel por la violación a infante niña, niño y adolescente. Según las los datos del expediente el hombre permanece detenido desde el 2017 por violación a una niña de 14 años en la zona de Los Tusequis.

El director de la Felcv, Paúl Saavedra manifestó que la Fiscalía abrió otra causa por este hecho que se registró en la cárcel más poblada de Bolivia aunque de manera oportuna se evitó que el hecho tenga graves consecuencias pues se logró sacar del penal a la víctima de forma rápida.

La Fiscalía presentará la imputación en el transcurso de hoy y es más seguro que un juez instale audiencia cautelar en el mismo penal.