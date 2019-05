Puerto Suárez bloquea por regalías y la Gobernación tilda de política la medida

El Comité de Control Social y los cívicos de Puerto Suárez instalaron un bloqueo desde las 00:00 de este viernes en Punta carretera, un lugar próximo a la zona urbana de este municipio que reclama el pago de regalías a la Gobernación de Santa Cruz.

El corte de ruta es por 24 horas y a media mañana ya tiene largas filas de motorizados a ambos lados de la via Bioceánica que conecta a Brasil con la Chiquitanía.

Wilfredo Campero, presidente cívico, dijo a EL DEBER que ellos, como lugareños, están abiertos al diálogo pero que este tiene que ser "sincero" para dar una solución a su pedido pues asegura que la Gobernación no cumple con el pago de regalías desde 2015.

"Hemos tenido dos reunimos, el pasado 22 de mayo y este lunes pero no hemos llegado a ningún arreglo. Queremos que una comisión venga a Puerto Suárez, les hemos ofrecido nuestra institución para sentarnos a dialogar para que le hablemos con la verdad al pueblo", indicó.

Respuesta de la Gobernación

El asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, a tiempo de calificar de política la manifestación de Puerto Suárez, informó que no se le debe regalías a ningún municipio cruceño y que las obras comprometidas están programadas para este municipio.

Explicó que la semana pasada se han reunido con autoridades municipales de Puerto Suárez en la gobernación y tras impartir una explicación técnica sobre el tema de las regalías, la comisión entendió la situación y se retiró sin hacer alguna observación.

“Nos reunimos más de cinco horas, les explicamos que no hay ningún compromiso con Puerto Suárez, entendieron la situación por eso nos sorprende este paro, que es estrictamente político. Llamamos a la reflexión, porque su reclamo no tiene ninguna razón de ser, no se le debe un solo centavo al municipio”, explicó Parada.