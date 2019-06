Proliferan los letreros y aceras son tomadas en Alto San Pedro

Un verdadero bosque de letreros es el que han formado los locales comerciales y los talleres mecánicos en las aceras del tercer anillo, en el barrio Alto San Pedro, donde los peatones deben esquivarlos para poder pasar de una vereda a otra.

Pero, la invasión del espacio público en esa zona no termina ahí, pues en las calles que comunican el tercer anillo interno con el externo, los comerciantes han ocupado hasta la calzada para exponer partes de vehículos, que por ser de segunda mano están a bajo precio.

Como en esta área el tercer anillo externo no ha sido completado, queda una faja amplia, en ambos lados, de tierra, las cuales son usadas como talleres mecánicos al aire libre, pues es común ver vehículos a los que se les cambia llantas o con el capó abierto porque están en otro tipo de revisiones técnicas.

Asimismo, un pequeño parque ha sido invadido no solo por los motorizados, sino también es mal usado como depósito de bolsas de basura y da la impresión de que es un baño al aire libre porque despide mal olor.

El taxista Élmer Núñez indicó que este gran mercado al aire libre de las autopartes beneficia a los dueños de vehículos que necesitan repuestos. “Acá se los pilla a bajo precio. Un limpia radiador me costaba Bs 150 en una tienda por la carretera a La Guardia, aquí en Alto San Pedro está en Bs 80, es mucho el ahorro”, dijo.

Otro que se ve beneficiado es Juan Rodríguez, el cual cambió recientemente el motor de su taxi. “En otro lado me cobraban $us 1.200 por el motor, acá lo hallé en $us 800”, anotó el taxista.

Controles

La directora de Medio Ambiente de la comuna, Michele Lawrence, indicó que son constantes los operativos para combatir la contaminación visual, no solo en Alto San Pedro, sino también en otras zonas, como el casco viejo.

“Sigue la presencia publicitaria fuera de norma por el incumplimiento y la falta de compromiso de los propietarios de las actividades comerciales, por ello llevaremos a cabo acciones conjuntas con Espacio Público y la Guardia municipal”, reveló Lawrence.