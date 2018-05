Profesores volverán a las urnas en elección de la FUP

El resultado de la jornada electoral de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) vaticina una segunda vuelta para la elección de los nuevos representantes de la Federación Universitaria de Profesores (Fup). De los tres frentes que pugnaban la federación, Triple D y Vamos U "Nuevo Proyecto Docente" quedaron como finalistas en los resultados preliminares.

Debido a que ninguno de los frentes obtuvo el 50% más 1 de los votos requerido por la Corte Electoral Permanente, el frente Triple D (45%) y Vamos U "Nuevo Proyecto Docente" (28%) volverán a presentarse el 15 de mayo para que los profesores elijan a sus nuevos dirigentes. Hasta el medio día de hoy y luego del conteo de los votos restantes de provincias, la Corte anunciará los resultados oficiales.

Perfil de los candidatos

Rosendo Peña Valverde, presidente del frente Triple D, tiene 60 años de edad y más de 20 años de docencia en las Facultades de Tecnología y Ciencias Exactas, Bioquímica y Farmacia y de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras. Es Ingeniero Químico (UAGRM) de profesión y realizó una maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación (UMSS). "Me gusta servir, me gusta ayudar, siempre he sido así", indica al ser consultado por una descripción personal.

El plan de trabajo de Triple D está fijado en tres ejes temáticos, el primero corresponde al área gremial para defender los derechos del docente, el segundo responde a lo académico para que el profesor esté constantemente actualizado y el tercero corresponde a la vinculación de la universidad con la sociedad.

Juan Benigno Ortubé Flores, presidente del frente Vamos U "Nuevo Proyecto Docente", tiene 58 años de edad y más de 25 años de docencia en la Facultad de Ciencias Agrícolas, actualmente es vicepresidente del Ilustre Consejo Universitario (ICU). De profesión es Ingeniero Agrónomo (UAGRM) y realizó una maestría en Abastecimiento de Semillas (UFPel-Brasil). "Soy una persona humilde, con un carácter flexible, un hombre muy equilibrado", comentó Ortubé al describirse.

Algunas de las propuestas de Vamos U "Nuevo Proyecto Docente" son garantizar la estabilidad laboral al defender la carga horaria y el respeto al profesor, exigir un seguro médico de calidad, velar por una jubilación digna y gestionar la construcción de una clínica.