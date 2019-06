Productores de soya no levantarán los bloqueos y el conflicto se prolonga

La mañana de este jueves, productores de soya de la zona este del departamento bloquearon en Cuatro Cañadas, San Julián y Los Troncos, exigiendo un mejor precio del grano. En el trascurso de la mañana se levantaron las medidas de presión en Cuatro Cañadas y Los Troncos, siendo San Julián el único punto que corta el paso hacia el departamento de Beni.

El Gobierno convocó para esta mañana a una reunión entre los productores y la industria oleaginosa a fin de poder hallar una solución al conflicto que mantiene enfrentado a las dos partes y puso como condición de que el bloqueo en San Julián sea levantado para comenzar las conversaciones.

El pedido de las autoridades no gustó a los productores. Abraham Choque Ramos, ejecutivo de la Federación de Interculturales de San Julián anunció que tras consultar con las bases se decidió que la medida continuará. "Hemos hecho lo posible para que sea una vigilia y no un bloqueo, ellos han dicho que el bloqueo debe continuar".

Por su parte, Wilson Calisaya, ejecutivo de los Productores de Cuatro Cañadas, aseguró que el bloqueo en este municipio será retomado en las siguientes horas y que mientras no se llegue a una solución la interrupción de la carretera continuará.

Policía en San Julián

Un contigente policial se encuentra en San Julián y ha pedido a los bloqueadores que se levante la medida de forma pacífica.

La palabra de Anapo

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo), Marcelo Pantoja, confirmó que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, pidieron que se levanten las medidas de presión para seguir avanzando con las negociaciones.

“El Gobierno está siendo mediador llamando a los dos sectores, industria y productores, para llegar a un acuerdo en el precio, no hemos podido avanzar mucho, estamos esperando que San Julián tome la decisión de levantar el bloqueo para recién avanzar en el tema de qué precio se va a poder pagar al productor”, declaró Pantoja.

Agregó que las industrias no están pagando un precio racional a los pequeños productores, Pantoja considera que estos están en condiciones de pagar un poco más.

Industrias no acompañan el precio internacional

El ministro César Cocarico, antes de ingresar a la reunión, reconoció la desesperación que existe en los productores de oleaginosas por el bajo precio que están tomando por su producción, en esta línea criticó a las industrias que no acompañan el repunte que tuvo el precio internacional del grano en el mercado de Rosario.

“Hace dos semanas el precio internacional de la soya estaba entre $us 300 y 305, ayer subió hasta Sus 347 en el mercado de Rosario, lo que pasa es que acá en Santa Cruz no está subiendo así, por lo tanto, debería haber algo de indulgencia de los empresarios para por lo menos subir como en el exterior”, declaró Cocarico, en Unitel.

Agregó que actualmente las industrias están pagando entre $us 225 y 245, Cocarico considera este precio “injusto”, porque no permite al pequeño productor recuperar sus gastos de producción.

El Gobierno no regulará precios

"No podemos en este momento regular los precios, no lo hemos y no lo vamos a hacer, hemos sido claros en cada una de las reuniones. Pero si podemos intermediar para que haya una negociación de tal forma de que haya una mejora en los precios", concluyó.

