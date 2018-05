Este martes, a las 9:00, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Miguel Ángel Feeney Parada, deberá presentarse en la Fiscalía Departamental en calidad de testigo en la denuncia abierta en contra de Freddy Arauco, actual secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Santa Cruz.

El proceso que tiene como denunciante al diputado Feeney, según la citación, se abrió por los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes.

Según el documento, la citación fue emitida por fiscales de la unidad especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, el miércoles 9 de mayo.

Al respecto, el diputado Feeney, aseguró que se presentará con documentación de respaldo y pedirá que se investigue de oficio una denuncia que se hizo pública a través de medios de comunicación.

"Me presentaré con documentación de respaldo. Esto responde a un memorial que presenté con anterioridad para que la Fiscalía investigue de oficio en uso de sus atribuciones, en beneficio de la sociedad y el Estado", afirmó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, manifestó que se reserva el derecho de opinar y añadió que esperará a que sea citado si corresponde.

"Sin comentarios. No me han pedido nada todavía. Desconozco. Voy a pedir que me citen, mientras me voy disponiendo de documentación", señaló.

Antecedentes

A fines de abril el periodista y presentador Carlos Valverde hizo público, a través de su programa de radio, supuestos indicios de que la fraternidad Cuarto Intermedio, conformada por ingenieros y funcionarios del municipio, se adjudicó millones de bolivianos a través de la licitación directa de obras públicas.

Entonces Valverde refirió todo un mecanismo de 'cooptar' instituciones tales como la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), la Alcaldía y los colegios de profesionales, "para que no haya fiscalización", dijo.

