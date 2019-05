Presumen que policías acusados de ‘volteo’ hicieron un ‘cambiazo’

Los cuatro policías que el 29 de marzo allanaron sin orden judicial un domicilio en el barrio Villa Warnes, de donde se llevaron 35 paquetes tipo ‘ladrillo’ que presuntamente contenían algún estupefaciente, señalaron que en realidad era estuco. Sin embargo, eso fue manifestado seis días después, cuando el dueño del inmueble allanado ilegalmente denunció el hecho.

Ante esta situación, el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Johnny Aguilera, señaló que se sospecha que los cuatro agentes hicieron lo que en la jerga policial se denomina un ‘cambiazo’, es decir, que cambiaron el contenido de los paquetes, para lo cual tuvieron un lapso de seis días.

El peritaje, realizado a solicitud de la Fiscalía, al colchón de paja donde fueron hallados los paquetes, tuvo un resultado negativo para sustancias controladas y toxicológicas.

El fiscal anticorrupción, Iván Ortiz, señaló que el hecho del presunto cambio de la sustancia se enmarca en el tipo penal de alteración y sustitución del cuerpo del delito. Explicó que se analiza imputarlos también por incumplimiento de deberes, allanamiento ilegal, concusión propia y otros delitos.

Antes de conocerse el resultado del peritaje, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, indicó que los cuatro agentes habrían incurrido en los delitos de beneficio en razón del cargo, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado, esto, en el sentido de que allanaron un inmueble sin orden judicial, vistiendo chalecos que los identificaban como agentes del DACI de la Felcc, cuando en realidad pertenecían al Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) y porque ejecutaron un operativo que no está dentro de sus competencias, además de que no lo reportaron a sus superiores ni a la fuerza antinarcóticos, pues no hay informes sobre el hecho.

Cabecilla pidió no ser delatado

Aguilera informó que los aprehendidos son el teniente Luis Fernando Rivera Arancibia, jefe del grupo y con un mes de permanencia en el CEIP; el subteniente Rolando Spencer Calle Varillo (dos meses en la unidad); el suboficial segundo Óscar Tatasca Martínez (dos años en el CEIP); y la policía Ruth Sarahy Rojas Maldonado (tres meses).

Asimismo, Aguilera indicó que, según las investigaciones, el jefe del grupo en cuestión, Rivera, había pedido a los tres subalternos que declararan que él no participó de los hechos.

El jefe de la Felcc afirmó que se tienen indicios de la participación de los cuatro bajo los delitos antes señalados, pues el dueño de casa que denunció el operativo ilegal los reconoció, además de que los filmó y también aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa cuando sacaban los ‘ladrillos’.

El 4 de abril N. A. D. denunció el allanamiento de su casa y que en el cuarto de unos inquilinos se hallaron los ‘ladrillos’.

Sin embargo, este hecho recién se conoció el lunes, cuando EL DEBER publicó la referencia del operativo ilegal que hizo Gonzalo Medina en su audiencia cautelar del 24 de abril, ante la jueza Ana Gloria Rojas.

CREACIÓN DE COMISIÓN LEGISLATIVA POR EL CASO MEDINA GENERA UN DEBATE INTERNO EN EL MAS

Dentro del oficialismo surgió un debate interno que puso en evidencia criterios divergentes, lo que generalmente no llega a hacerse público. Diputados como David Ramos y Édgar Montaño abren la posibilidad de la conformación de una comisión que investigue el caso Medina, y sus implicancias con Carlos Mesa, mientras que Víctor Borda, Lino Cárdenas y Gustavo Torrico no lo ven pertinente.

Ramos manifestó que el caso está en manos del Ministerio Público, sin embargo, “si la instancia ordinaria hubiese ignorado este caso, la Asamblea tiene la responsabilidad de establecer una comisión”.

En la misma línea, su colega Montaño aseguró que “se sugiere la conformación de una comisión multipartidaria para fiscalizar este proceso” y que debería ser “permanente en la indagación de corrupción, narcotráfico y maltrato intrafamiliar” en la Policía y en las Fuerzas Armadas.

Borda, manifestó que no lo ve pertinente, porque “ya está en el Ministerio Público” y quienes piensen lo contrario refieren un criterio personal, no una decisión del MAS

Cárdenas dijo que no se habló de la posibilidad de crear una comisión que investigue, mientras que Torrico, aseguró que una comisión multipartidaria solamente politizaría el tema. / MT