Prestamistas ‘gota a gota’ cambiaron de actividad, ahora son atracadores

Luego de la aprehensión del cabecilla en el país de los extranjeros dedicados a los préstamos denominados ‘gota a gota’, que cayó en Chapare el 24 de mayo, y otros súbditos colombianos capturados en Oruro, La Paz y Pando en los últimos meses, el director de la Felcc de Santa Cruz, Gonzalo Medina, señaló que la captura se dio gracias a operativos coordinados de la Policía nacional.

En ese sentido, explicó las particularidades de la situación de estas organizaciones criminales dedicadas a la usura en Santa Cruz, señalando que “aquellos que realizaron atracos, son colombianos que cambiaron de rubro”. Puso como ejemplo una banda que desarticularon el 14 de mayo compuesta por dos colombianos que atracaron al chofer de un camión distribuidor de la empresa de pollos Bony a quien le arrebataron Bs 15.000. Jaudier Pineda Muñoz y Jan Carlos Anzola Carrillo fueron capturados y enviados a Palmasola con detención preventiva tras ser imputados por el delito de robo agravado.

Huyeron a Chapare



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue el encargado de presentar al cabecilla de los préstamos ‘gota a gota’ en Bolivia, identificado como Hugo de Jesús Restrepo Marín, que tenía domicilio constituido en Villa Tunari (provincia Chapare), donde había establecido negocios de venta de ropa y de comida como ‘fachada’ para su actividad delincuencial.



Según Medina, el seguimiento que se realizó con agentes de inteligencia a estos prestamistas, hizo que de Santa Cruz migraran hacia las provincias, principalmente Montero y San Ignacio de Velasco, y que de allí, emprendieran rumbo hacia Chapare, donde finalmente han sido capturados. Sin embargo, asegura Medina, los que se quedaron en Santa Cruz, mudaron de rubro y se han dedicado a perpetrar atracos.

Usura

En Oruro, un día antes de la caída del cabecilla en Chapare, el comandante policial Rommel Raña presentó a dos súbditos colombianos que fueron aprehendidos por los delitos de intermediación financiera sin autorización, usura, estafa y extorsión.

A su vez, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, detalló que los súbditos extranjeros otorgaban montos de dinero a prestamistas con intereses superiores al 20% y que la Policía investiga los métodos de presión que utilizaban para cobrar, como secuestros u otros.



Al respecto, en lo que concierne a Santa Cruz, Medina dijo que se sabe que estos extranjeros ejercían presiones sicológicas, los extorsionaban, amenazaban con quitarles sus bienes y hasta secuestrarlos, pero que no hay constancia de que se haya llegado a ejecutar alguna de estas presiones, toda vez que no hay denuncias.

No hay denuncias

Ningún denunciante

Medina atribuye esto a que las personas que recibían estos préstamos ‘gota a gota’ no denuncian puesto que recibieron dineros y en algunos casos cambiaron de residencia para no pagar.



Víctimas participantes

En criminología se denomina así a aquellas personas que sabiendo que participan de un acto ilícito, aceptan participar, por eso no sientan denuncias.



Créditos gota a gota

Es un sistema de crédito a comerciantes con montos de alrededor de Bs 1.000 para pagar intereses diarios de entre 20% y 40% según se explicó tras la aprehensión de los cabecillas.