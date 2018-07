Vecinos y dueños de negocios de la avenida Grigotá dan plazo hasta hoy para que las autoridades municipales reabran dicha ruta para el tráfico vehicular, de lo contrario amenazan con retirar los materiales y motorizados que obstaculizan el paso de los rodados. Desde la Alcaldía restaron importancia a las amenazas e indicaron que los vecinos y comerciantes deben respetar las normas y disposiciones del gobierno municipal.

Entre tanto, los comerciantes formales del mercado La Ramada critican a la Alcaldía por el incumplimiento del convenio referente a la instalación de contenedores nuevos de basura, lo que los obliga a depositar sus desechos en cualquier punto de las vías.

Ayer, los dueños de tiendas, los dirigentes de la junta vecinal de la Grigotá y la presidenta de la Federación de Trabajadores por Cuenta Propia de La Ramada se reunieron con la finalidad de concretar una alianza y así exigir a la Alcaldía la reapertura de la Grigotá y la colocación de contenedores adecuados de basura.

Rafaela Baldiviezo, vecina de la Grigotá y que alquila parte de su vivienda para el comercio, indicó que si hoy no se abre el paso para el tráfico vehicular, retirarán las camionetas y caballetes colocados por el gobierno municipal en la zona del monumento a Andrés Ibáñez y en inmediaciones de la calle La Guardia (una cuadra antes del Chiriguano).

La argumentación de los vecinos es que la cuarentena que declaró la comuna para ordenar el mercado La Ramada está afectando a los dueños de negocios, pues las ventas bajaron de manera considerable.

“Ya terminaron todos los trabajos de la Grigotá, por eso exigimos que se reabra esa avenida; no es nuestra culpa que la Alcaldía no pueda retirar a los ambulantes de los espacios públicos, no nos pueden seguir perjudicando”, dijo Baldiviezo y explicó que esa zona está dentro de la categoría B, es decir, es zona comercial, por lo que el pago anual por concepto de tributos supera los Bs 20.000. Además de ese monto dijo que deben pagar, cada mes, Bs 10.000 por el consumo de energía eléctrica y de agua potable.

Por su parte, Carmen Arellano dijo que los vecinos decidieron unir fuerzas con los gremiales para presionar a la Alcaldía, a fin de que atienda sus demandas. “Si la Alcaldía no abre el paso, nosotros lo haremos, no tenemos otra alternativa”, expresó.

Rita Valverde, presidenta de la Federación de Trabajadores Independientes de La Ramada (que aglutina a 10 asociaciones de comerciantes formales), criticó la falta de contenedores de basura sólida en la zona y dijo que el acuerdo con las autoridades municipales fue colocar basureros nuevos y designar a guardias para que vigilen su buen uso y así evitar que se dejen bolsas de basura fuera de los mismos.

“Aquí se paga 250 veces por el servicio de recojo de basura y no puede ser que hasta ahora no coloquen los contenedores”, reclamó Valverde al señalar que en La Ramada hay instalados unos 250 medidores de luz, por lo que en la factura mensual de la CRE viene incluido el cobro por el servicio de aseo urbano.



En un recorrido hecho ayer por EL DEBER no se observaron bolsas de basura arrojadas en las vías. Lo que sí persiste es el asentamiento de los vendedores ambulantes que ocupan las aceras para vender sus productos a pesar de la prohibición.

Pasarán 180 micros por hora



Por otra parte, la titular de la Dirección de Transporte de la Secretaría de Movilidad Urbana, Lucy López, explicó que el paso de las 15 líneas de buses por la avenida Grigotá significa que por esa ruta circularán 180 unidades de buses cada hora, el saldo de las líneas que antes recorrían esa avenida utilizarán otros canales de transporte como la Ana Barba, Omar Chávez e Isabel la Católica.



López aclaró que la dirigencia del transporte urbano decidió no utilizar la av. Ana Barba porque entre la esquina de la plaza Fátima y la calle

Antonio Suárez se genera caos vehicular debido a que ese tramo es bien transitado por los motorizados de transporte públicos y privado; otros decidieron seguir en línea recta su ruta.



Anunció que en los próximos días se harán operativos para retirar las paradas del transporte interprovincial que opera en la zona de La Ramada; es más, indicó que hace dos semanas se entregaron las citaciones a los sindicatos para que se retiren del lugar.



Aldo Terrazas, secretario general del Sindicato de Micros de Santa Cruz, opinó que tras la aprobación de las 15 líneas habrá una evaluación para ver si el proyecto piloto de redistribución del transporte público dio el resultado esperado.

Colocan tres contenedores en La Ramada



La comuna cruceña instaló ayer tres contenedores de basura con tapa en la zona de La Ramada y con ello se da inicio al proyecto denominado Atmósfera saludable.



De acuerdo con la explicación de Raúl Rivero, de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz), el proyecto piloto no solo consiste en colocar los contenedores, sino que también se designará dos personas, una de ellas será del operador Vega-Solví y otra de la Guardia Municipal, a fin de que ayude con el tratamiento adecuado de la basura y se exija que los vecinos y gremiales depositen sus desechos en bolsas plásticas, de lo contrario no podrán botar sus desperdicios en el contenedor. Además, se velará para que el material reciclable (cartón y plásticos) sea depositado en un contenedor exclusivo.



Para hacer ese control, los dos funcionarios trabajarán en dos turnos.



El proyecto de aseo Atmósfera saludable consiste en la demarcación de un área específica, donde se colocará el contenedor y se aplicará el programa de lavado, fumigado, desinfectado y desodorizado dos veces al día.