Presentan dispositivo contra la migraña sin efectos secundarios

Ya está a la venta en el país, Cefaly, el dispositivo médico que está recomendado como tratamiento para personas que sufren de migraña, incluso puede ser utilizado por embarazadas, pues no produce ningún tipo de problema para el bebé en gestación, afirmaron los ejecutivos de South American Express S.A. (SAE), empresa que comercializa este dispositivo de uso externo y que no tiene efectos secundarios.

Alberto Salvat, International Product Manager, explicó que Cefaly es un neuroestimulador craneal externo, porque emite micro impulsos eléctricos a través de la piel, que llegan a una de las tres ramas (oftálmica) del nervio trigémino, que es la encargada de conducir el dolor.

El experto señaló que Cefaly es indicado para trabajar con dos programas: uno, que es el agudo, es decir, cuando el paciente enfrenta una crisis debe colocarse el dispositivo por una hora para contrarrestar el dolor.

El otro programa es el preventivo, es decir que el paciente se debe colocar el dispositivo con cierta frecuencia, por un menor tiempo que el anterior, con el objetivo de disminuir su cantidad de crisis mensuales.

“Hay gente que tiene 20 o hasta 30 migrañas al mes.

Las personas que tienen más de dos o tres migrañas al mes lo pueden utilizar a título preventivo”, sostuvo. Salvat explicó que la migraña es una patología invalidante, es decir que el dolor que provoca es tan fuerte que impide a la persona realizar otras actividades, por lo que es recomendable utilizar el Cefaly de forma preventiva.

“Es un dolor espantoso, con el que las personas no pueden realizar ninguna otra actividad”, sostuvo.

Según la página oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las migrañas son dos veces más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres debido a influencias hormonales.

“La migraña es recurrente, a menudo dura toda la vida y se caracteriza por episodios recurrentes”, indica la OMS. A eso Salvat agrega que la migraña es una patología que no tiene cura, pero el dispositivo es un tratamiento para aliviar el dolor. Indicó que esta patología es más frecuente en personas entre 35 y 40 años, aunque también se reportan casos en menores de edad. Mencionó que un hospital de Estados Unidos utiliza el dispositivo en menores de edad. “Como no es un juguete, al niño hay que controlarlo; el neurólogo debe decir si debe o no usarlo”, sostuvo.

Salvat afirmó que son muy raras las contraindicaciones de Cefaly y destacó el hecho de que cualquier persona lo puede utilizar, pues no tiene efectos secundarios.

En Bolivia

Carolina Vivancos, product Group Manager de Línea SAE, explicó que el producto ya está en el país desde el pasado martes y se puede adquirir, a través de la página web www.cefaly.com. Agregó que la vida útil del dispositivo es de siete años. Para el uso de Cefaly se deben adquirir productos electrodos, que en la imagen, es la lámina con la que se sujeta el dispositivo en la frente de la persona.