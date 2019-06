Predio del nuevo relleno costó $us 9, 99 millones

El terreno de 1.998.500 m2 (199,85 hectáreas) que el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra adquirió para la construcción del nuevo relleno sanitario, en la comunidad San Miguel de los Junos, del distrito 14, costará a la ciudad 9.992.600 dólares, es decir que la comuna pagará por la expropiación $us 5 por cada metro cuadrado.

Así lo indica el documento de transferencia del terreno suscrito por la Alcaldía, en septiembre de 2018, con los dueños del predio (la familia Égüez Hurtado, representada por Favián Égüez), donde, además, la comuna se compromete a pagar la indemnización en cuatro cuotas.

El exconcejal Manuel ‘Mamén’ Saavedra considera que el monto es elevado, porque los precios de los fundos rústicos en este lugar, ubicado a 26 km del centro de la ciudad, no superan los $us 20.000 por hectárea, mientras que la Alcaldía pagó cerca de $us 50.000 por hectárea. En tal sentido, pide que se investigue este tema, pues no descarta sobreprecio. Desde la Alcaldía consideran que la observación es política.

La inauguración del nuevo relleno sanitario está prevista para el 1 de julio. El presidente Evo Morales ha expresado su interés en conocer las instalaciones.