Potencia, confort y lujo en la oferta de motorizados

Los vehículos, sean estos de trabajo, paseo o utilitarios, son un importante atractivo dentro del predio ferial de Exponorte, el evento ferial que este año sumó nuevas empresas importadoras de motorizados y que impulsó a sus expositores tradicionales en este rubro a ampliar sus espacios de exhibición.

En un recorrido por la feria, se puede observar que son más de una docena las empresas que ofertan motorizados, en su mayoría las importadoras buscan cubrir dos requerimientos de la gente del Norte Integrado, el de contar con una movilidad que les permita recorrer las calles de las ciudades como los complicados caminos del área rural.

En este campo, las que se llevan la flor son las camionetas doble cabina y de doble tracción, que combinan muy bien la potencia de sus motores, con el confort y lujo de sus diseños, ideales para el hombre de ciudad con labores de campo.

Este tipo de vehículos se los encuentra desde los $us 21.000, en algunas marcas de origen chino, y hasta los $us 38.500 en las marcas de trayectoria como Nissan Frontier, Ford Ranger y las Toyota Land Cruiser o Tundra.

Otro sector al que las importadoras apuntaron este año con fuerza, es al juvenil, por ello, dentro de sus ofertas hay una infinidad de automóviles compactos cuyos precios oscilan entre los $us 10.500 y los $us 22.000, dependiendo de la marca y sus componentes internos y externos como aros, alza vidrios y otros. Estos motorizados se ofertan con cuotas de hasta $us 150 mes.

La gama de vehículos en el interior de la feria es tan amplia, que quienes buscan una vagoneta de uso familiar, también tienen la oportunidad de llevarse el vehículo ideal para sus necesidades con precios rebajados, ofertas de seguros o mantenimiento por más de un año.

En este sector destacan los modelos como la Suzuki Grand Vitara, Toyota Rav 4, Renault Duster o la Nissan Qashqai.