Porongo asumirá gastos para el diseño de obras en el lado cruceño

Las posiciones encontradas entre los municipios de Santa Cruz de la Sierra y de Porongo respecto a los proyectos de construcción de dos puentes en el río Piraí parecen suavizarse con la mediación del Gobierno central, puesto que las autoridades de Porongo han presentado un proyecto ‘más amigable con el medioambiente’ -según la otra parte- y, además, quedaron en asumir los gastos para la elaboración del diseño final de la obra del puente Bicentenario sobre el territorio de Santa Cruz.

Esto en el entendido de que las autoridades del municipio cruceño mantuvieron su postura basada en la firma del convenio entre los alcaldes Percy Fernández y Julio César Carrillo, de no invertir en estos estudios previos, de respetar la llanura de inundación y el cordón ecológico en el lado de la gran urbe, con proyectos que contemplen las soluciones técnicas de interconexión en las llegadas de ambos puentes, el estudio de tráfico y las soluciones viales en el sector, dijo Sandra Velarde, secretaria de Planificación de la comuna cruceña.

Velarde aclaró que el municipio cruceño no tiene ninguna propuesta propia sobre puentes, sino que mostró los lugares más idóneos por donde se pueden hacer, como son el sexto, séptimo y octavo anillo en las zonas norte y sur, por lo que en las reuniones promovidas por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el exministro Hugo Siles, solo se han escuchado las propuestas de Porongo: el puente Bicentenario, entre las avenidas Busch y Centenario y el privado Urubó Village.

Ayuda del nivel central

Las partes en conflicto se reunirán otra vez este sábado, a las 10:00, en las oficinas del Conaltid para seguir perfilando una solución, indicó optimista Hugo Siles.

Rolando Ribera, secretario de movilidad urbana en la capital cruceña, espera que sus pares de Porongo presenten un proyecto a diseño final del Bicentenario, porque lo que presentaron en la cita del martes solo fue un perfil.

“No se nos mostró un proyecto a diseño final, que debe incluir todos los aspectos legales y administrativos. Ayer se mostró un perfil donde ellos evidentemente ya plantean una solución más amigable con el medioambiente”, señaló Ribera.

Sandro Oquendo, secretario de Obras Públicas de Porongo, calificó de ‘intransigente’ y ‘radical’ la postura de Santa Cruz en cuanto a las exigencias del diseño final de la obra. “Eso no se hace de la noche a la mañana. Los estudios de suelo, ambientales y de tráfico vehicular toman su tiempo y Santa Cruz no puede ser tan radical de decirnos que no hicimos esos trabajos siendo que es su territorio; ellos debieron solucionar en el marco de que somos un municipio vecino y que es una obra mancomunada”, dijo Oquendo.

La autoridad confirmó que, una vez definido el proyecto y su presupuesto, el Gobierno nacional ha comprometido una inversión de recursos, aunque resta definir su alcance.

El proyecto inicial del puente Bicentenario era de Bs 80 millones. Ahora con la adecuación exigida por Santa Cruz se duplicó y llega a Bs 169 millones.