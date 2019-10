La noche de este lunes se difundió en redes sociales el cierre del Centro Cultural Simón I. Patiño en Santa Cruz.

La noticia que tomó por sorpresa a mucha gente, fue confirmada a este medio por su directora, Isabel Collazos. Se conoce que la decisión responde a un cambio de estrategia y que se mantendrá el proyecto de una Granja Experimental.

El cierre del centro cultural generó indignación en varias personalidades que se volcaron a las redes sociales para expresar su rechazo. Una de ellas, la escritoria Magela Baudoin quien escribió en Twitter: "Me acabo de enterar que es cierto (¡No lo podía creer!) que la Fundación Patiño cierra el centro cultural de Santa Cruz. No tienen idea del impacto negativo de esta decisión. Tal vez no tienen idea en Ginebra de la importancia de su gestión en esta ciudad. ¿Por qué este golpe?".

A ella se suma, la filósofa Carol Gainsborg criticó el poco presupuesto para actividades culturales en la ciudad más grande del país y dijo que la Fundación Patiño "nos da como ciudad, un revés cuyo impacto no mide ni a mediano ni a largo plazo".

Gainsborg también destacó la gestión de Isabel Collazos, directora del centro, de quien dijo: "se embarcó en un proceso de consolidación institucional y proyección de transformación social estructural".

El proyecto cultural que llegará a su fin este diciembre también provocó molestia en Paola Senseve, escritora y gestora cultural. "Es una tragedia que en la ciudad más grande, las prioridades nunca sean (ni de cerca) la cultura y la formación. Esta es una gran pérdida para todas".

Gabriel Feldman, productor musical, recordó en Facebook las veces que asistió a conciertos, muestras culturales y exposiciones "hechas allí y en otros lugares gracias al apoyo de La Fundacion Patiño".

La actriz Malena Araúz lamentó la decisión y dijo que que el centro "era un oasis urbano, el escondite de muchos".

Raquel Terceros compartió una reflexión luego de conocer la noticia: "Si usted es parte del sector cultural unifique y fortalezca al sector. Sigamos remándola juntos".