Por el mal tiempo hay cinco vehículos destruidos y barrios intransitables

La lluvia y los fuertes vientos, que afectaron ayer a la ciudad y que acompañaron el ingreso de un surcito, provocó dos incidentes en el centro cruceño por la caída de árboles sobre cinco vehículos, mientras que en los barrios la gente se vio en apuros por la falta de transporte público y por los barriales que se formaron en las calles de tierra.

Una de las emergencias se presentó en la prolongación Beni, entre primer y segundo anillo, donde un vetusto árbol de pajarilla se vino abajo, causando daños en el parabrisas de un micro que circulaba por el lugar y en un auto, que estaba parqueado en la calle.

El hecho ocurrió cerca de las 9:00 y por fortuna no hubo personas lastimadas. Luis Zeballos, vecino de la zona, manifestó que la raíz del árbol, que ya estaba levantada, cedió por la humedad y el peso de las ramas.“El auto de mi hermano quedó dañado, por suerte nadie resultó herido”, sostuvo e indicó que eso no habría ocurrido si la Alcaldía hubiera atendido los llamados que hicieron los vecinos para que poden los árboles.

El otro incidente ocurrió en la calle Santa Fe, entre la av. Monseñor Rivero y la calle Libertad, donde otro frondoso árbol se vino abajo, provocando destrozos en tres vehículos. No se registraron daños a personas. “Siempre vengo a las 11:30 aquí, al Instituto del Riñón, a esperar pasajeros y como lloviznaba, me quedé dentro del auto, cuando de pronto el árbol se cayó encima de mi vehículo. Más bien que no cayó en mí encima. Fue una desgracia con suerte”, dijo Mario Pinto, taxista.

Los afectados piden a la Alcaldía el resarcimiento de los daños. El gobierno municipal aún no se ha pronunciado al respecto.

En ambos casos, brigadas del Departamento de Emergencias Municipales (DEM) procedieron a liberar los motorizados y a retirar las ramas que quedaron esparcidas en la calle.

Durante la jornada no se reportaron emergencias por barrios inundados, pero sí la llovizna causó dificultades a los vecinos que se vieron afectados por la falta de transporte público. “Llevó 20 minutos esperando que pase el micro y nada. Esta mañana era peor, parecía que los buses no habían salido a trabajar”, dijo Marlene Mamani, que a eso de las 11:00 esperaba un bus por la av. Moscú y quinto anillo, para retornar a su casa.



El surcito, hasta mañana

Gonzalo Céspedes, del Servicio de Meteorología de Aasana Viru Viru, informó de que entre las 5:00 y las 14:00 de ayer cayeron 51 milímetros cúbicos por metro cuadrado de agua, en la urbe. Sobre el surcito, indicó que se quedará hasta mañana. Para hoy y mañana no se anuncian lluvias.

Para saber

El pronóstico

Para hoy la temperatura mínima en la capital cruceña será de 17ºC y la máxima, de 27ºC. Para mañana se prevé una mínima de 15ºC y una máxima de 28ºC, según Meteorología de Aasana Viru Viru. Para el lunes, este servicio pronostica un cambio en la dirección de los vientos, que irán de norte a sur, por lo que el tiempo mejorará.



Emergencias

La línea gratuita 800-125050, del Departamento de Emergencias Municipales (DEM), está habilitada para aquellas personas que puedan reportar su emergencia y así brindar el auxilio necesario.