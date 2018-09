"Hay el rumor de que el médico (Róger Moreno) no hubiese sido el que operó", dijo a la Red Uno Felipe Hurtado, abogado de la familia de Sebastián Justiniano, el niño al que se le extirpó por error un riñón durante una operación.

Ante esta situación el abogado Jimmy Montaño, que defiende al galeno acusado, mostró su desconfianza pues el Ministerio Público aún no ha emitido una orden de aprehensión en contra de Isis Llapiz, que fungió como primer asistente en el proceso quirúrgico.

Montaño dijo al mismo medio que la Fiscalía conoce la verdad y que puede recurrir a pruebas científicas para que este caso se esclarezca y se determine la responsabilidad material de los involucrados.

"Me llama la atención que ahora el fiscal (José) Parra no aparezca a dar las declaraciones y que no se haya emitido una orden en contra de la asistente. No quiero pensar de que la Fiscalía, a pesar de que se conozca la verdad histórica de los hechos, esté encubriendo a la persona".

"Ellos tiene sobrados motivos para emitir las órdenes y que diga su verdad y que no toda la responsabilidad caiga sobre el doctor Moreno. Estamos a la espera de que él pueda presentar una mejoría en su salud para que él pueda decir su verdad", manifestó.