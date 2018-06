Policía despeja ruta al norte, pero otros bloqueos perjudican a la región

A pesar de que la Policía dejó expedita la ruta al norte, al desbloquear y permitir el tránsito de los motorizados en el puente de La Amistad, entre Montero y Portachuelo, los demás puntos de bloqueo de las carreteras que mantienen aislada a Santa Cruz generan malestar en los distintos sectores productivos del departamento, que ven frenadas las ventas en los mercados regionales (departamentales) y en los internacionales. El de los pasajeros es otro sector que sufre por la medida de presión que lleva adelante de forma indefinida la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz).

La protesta de Amdecruz apunta, principalmente, al reclamo por el no pago de parte de la Gobernación cruceña de regalías, dinero generado por la explotación de los hidrocarburos durante el periodo 2015-2018.

Por ello, desde ayer el paso a Cordillera, a los valles cruceños y a la Chiquitania está cerrado.

Rodolfo Vallejos, presidente de Amdecruz remarcó que a pesar del uso de la fuerza, los bloqueos van a continuar e indicó que eso no va a cambiar a pesar de la carta enviada por Carlos Romero, ministro de Gobierno, donde se ofrece a ser intermediario entre ellos y la Gobernación.

“Los bloqueos van a continuar, mientras analizamos la carta del ministro, al cual agradecemos su preocupación”, dijo Vallejos.

Sectores afectados

Desde la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) remarcaron que aún no se puede hablar de pérdidas económicas, pero hicieron notar que hay un daño a la logística de transporte debido a que calculan que unos 150 camiones se encuentran detenidos en los distintos piquetes de protesta y que eso genera un gasto extra de hasta $us 150 por camión detenido, puesto que ya no podrán cumplir con los plazos de entrega, algo que es determinante en el comercio internacional.



Así, el balance parcial de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) da cuenta de que los pequeños productores de este sector, al no contar con instalaciones ni capacidad de almacenamiento de leche, fueron los que pagaron el ‘plato roto’ de la medida. Refirieron que muchos debieron transformar la leche en queso para evitar que su producción se eche a perder.



De los 6.000 productores lecheros en el departamento un 85% está en el universo de pequeños productores.



Desde la presidencia de la Asociación de Avicultores Parrilleros (Avipar), Winston Ortiz explicó que cuando se presenta este tipo de eventos hay un doble efecto. En este caso dijo que el bloqueo en la zona de los valles frenó el despacho de pollo terminado desde Mairana hasta Santa Cruz y que el corte en la ruta al norte, zona del puente de La Amistad, trabó el envío de entre 50.000 y 100.000 pollos desde Santa Cruz hasta Cochabamba y La Paz.

Además, según dijo, muchos productores no pudieron trasladar insumos a sus granjas.

Temen que el bloqueo sature el mercado e impacte en la merma del precio que reciben por el pollo vivo.

A su vez, el máximo dirigente del sector hortofruticultor de Santa Cruz, Nué Morón, censuró la medida indicando que solo acarrea perjuicios a los productores y a los consumidores que nada tienen que ver con las demandas sociales de los sectores en conflicto. Reveló que desde las tres provincias de los valles cruceños –Comarapa, Vallegrande y Florida– cada martes llega un promedio de 45 camiones con hortalizas y verduras para surtir los mercados de Santa Cruz.

Dinero, la razón del conflicto

La demanda central de Amdecruz es el pago de regalías que, según Vallejos, la Gobernación cruceña no cumple desde 2015.

“Por esta situación muchas obras de diferentes municipios quedaron a medias, por eso urge tener una reunión con el gobernador Rubén Costas para encontrar una salida a este problema. Según se calculó, el dinero que se debe a los municipios es de unos Bs 400 millones”, indicó Vallejos.



Al respecto, Costas, gobernador de Santa Cruz, propuso a las autoridades departamentales, provinciales y municipales que se haga un nuevo diálogo departamental, el cual les permita bajar a todos los pueblos para que conozcan las necesidades de la gente, y así se pueda elaborar un nuevo modelo de redistribución de los recursos.



“Es necesario consolidar un pacto fiscal departamental que permita mejorar el modelo autonómico del 50-40-10, que incorpore mayores recursos para nuestros municipios y, de esta forma, poder equilibrar los niveles de pobreza”, precisó Costas.



Consultado sobre este tema José Luis Parada, asesor de la Gobernación de Santa Cruz, fue tajante al decir que como institución no deben un solo boliviano a los municipios y que ese problema quedó resuelto en las distintas reuniones que mantuvieron y en las actas donde 36 municipios firmaron la conformidad de no recibir regalías a partir de 2016; es decir, hasta que no se tenga un panorama más claro del pacto fiscal.



Parada hizo notar cómo el Gobierno central le dice no a la Universidad Pública de El Alto (UPEA) cuando esta le pide un presupuesto de Bs 600 millones, mientras que en, su criterio, a Santa Cruz se la quiere asfixiar pidiéndole que dé Bs 400 millones.



Además, afirmó que los ingresos del departamento por las regalías en 2013 fueron de Bs 999,5 millones, mientras que en 2016 llegaron a Bs 346 millones, por lo que entregar el dinero que piden los municipios va a significar que la Gobernación cierre los hospitales y deje de pagar la contraparte que le corresponde a la institución, afectando la construcción de carreteras y provocando la caída de la inversión pública.



“Por eso, concluyo que el movimiento de Amdecruz es estrictamente político”, puntualizó Parada.

Números del tema

150

Camiones detenidos

Según los exportadores, esta es la cantidad de motorizados que no puede llegar a su destino.

400

Millones de bolivianos

Según Amdecruz, este es elmonto que la Gobernación debe a los municipios por las regalías.

36

Municipios que firmaron

La Gobernación indicó que estos estuvieron de acuerdo con frenar el pago de las regalías.

Los bloqueos

Cordillera

Desde Amdecruz indicaron que el cierre de caminos se dará en el cruce a Charagua y Camiri.



Valles cruceños

Se espera que en Samaipata se concentre el grueso de las protestas de los municipios que piden regalías.



La chiquitania

Desde Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián hasta Ascensión de Guarayos estarán los piquetes de protesta.