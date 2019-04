Policía aprehende a exfuncionario del área de contabilidad de Cotas

El comandante departamental de la Policía, Igor Echegaray, confirmó que se procedió a la aprehensión del exsubdirector de Contabilidad de Cotas, Orlando C., acusado de formar parte del grupo de personas que realizó el robo de $us 7,7 millones aprovechando el programa Cotas en Cuotas.

“La persona ha sido en este caso aprehendida, dentro del caso Cotas, tiene vinculación, tiene una serie de cursos de acción respecto a la investigación que está determinando este tipo de situaciones”, explicó Echegaray.

La autoridad policial agregó que esta persona tras ser aprehendida sufrió un decaimiento en su estado de salud, situación por la que se vieron en la obligación de internarlo en una clínica privada bajo custodia policial y en donde se procedió a tomar su declaración para luego determinar su situación cautelar.

Citan al gerente de la Fexpocruz

Se pudo saber que la Fiscalía cursó una citación para que declare Raul Strauss, gerente general de la Feria de Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), pues a criterio de los investigadores, cuando Strauss ocupó el cargo de gerente de Finanzas en Cotas pudo tener conocimiento sobre las irregularidades. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía informaron de que Strauss presentó un memorial haciendo notar que no se respetó el procedimiento para su notificación, por lo cual no se cumplió con el pedido. Se llamó a Strauss, pero no contestó.