Plataformas de mujeres exigen justicia imparcial para víctimas de abusos

Un grupo de activistas pertenecientes a la Plataforma de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres de Santa Cruz brindaron esta mañana una conferencia de prensa en donde repudiaron la lentitud y la paralización de los procesos de abusos y violaciones.

Silvia Méndez, vocera del movimiento, manifestó que el grupo de activistas defenderá y respaldará a las víctimas que denuncian a sus abusadores. Lamentó que en muchos casos se ha demostrado el uso de influencias para justificar la violencia y convertir a las víctimas en culpables.

"Como mujeres no vamos a permitir y vamos a mostrar nuestro repudio y exigiremos una justicia imparcial para las víctimas de la violencia. Hay muchas mujeres que están con temor de hacer las denuncias, tienen miedo pasar por estos procesos, a ellas les decimos que las vamos a apoyar y exigiremos que se haga justicia", declaró Méndez.

Casos de violencia

De acuerdo con la vocera de la plataforma, datos expuestos por la Fiscalía dan cuenta de que en menos de un mes se han registrado 2.700 casos de abuso contra mujeres; sin embargo, considera que esta cifra no refleja la realidad.

"Pero sabemos que este informe no refleja la realidad, hay mujeres que no se atreven a denunciar. Como sociedad estamos apoyando a las víctimas para que no se sientan solas, abandonadas", concluyó.