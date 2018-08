Plantón de plataformas en el TED para pedir respeto al 21F

Un grupo de activistas llegó muy temprano este martes, para asentarse en las puertas del Tribunal Departamental Electoral (TED), como una medida de protesta que pide el respeto a la votación del referendo del 21 de febrero de 2016. Anticipan que estarán todo el día y que lo harán de manera pacífica permitiendo el ingreso de los funcionarios.

Mientras esta manifestación permanezca en el frontis de esta institución, la calle Andrés Ibáñez no tendrá circulación vehícular. Al lugar también llegaron miembros de la Policía. "Cada martes nos estaremos 'plantando' en una entidad diferente para hacernos escuchar", manifestó uno de los participantes de esta actividad.

Por su parte, la activista María Anelin Suárez, dijo que "no descansarán para hacer escuchar su rechazo no solo a nivel nacional sino también internacional. Evo (Morales) está en una postura de un gobierno de tiranía, por no respetar el artículo 168 de la CPE".

Las distintas plataformas tienen programadas actividades en las que hacen conocer sus voces para rechazar la intención pública que ha realizado el partido de Gobierno de pretender oficializar una nueva candidatura de Evo Morales para la presidencia del país.