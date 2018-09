Plantean un acuerdo para frenar las protestas en la ‘U’

Estudiantes de Actividad Física cumplieron ayer el segundo día de toma de los módulos, por lo que continuaron afectadas las actividades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Aseguran que mantendrán su medida de presión hasta que las autoridades atiendan su demanda de incrementar la carga horaria para dicha carrera.

A la protesta también se sumaron estudiantes de Gestión de Turismo.

El rector en ejercicio, Oswaldo Ulloa, anoche explicó que la normativa universitaria establece que para ser docente hay que tener licenciatura y maestría, situación que no se cumplía en esta carrera, y que ahora se están ajustando, por eso se planteó un acuerdo para otorgarles 200 horas. Esta propuesta fue escuchada por la dirigencia estudiantil, pero hasta el cierre de esta edición no se supo si suspenderán sus movilizaciones o no. /CD