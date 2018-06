Teodosia Pérez Gil (60), vecina de la localidad fronteriza Las Petas, situada a 90 kilómetros de San Matías, murió acribillada a tiros en el patio de su domicilio, la tarde del domingo, por un pistolero desconocido, a quien no le importó abrir fuego en presencia de una mujer, según fuentes oficiales.

El sicario, presumiblemente brasileño, ingresó a la vivienda de su víctima cuando esta y su vecina se encontraban sentadas charlando en el patio. El sujeto disparó varios proyectiles, al parecer calibre 38, que impactaron en la infortunada mujer, cuyo cuerpo presentaba tres orificios de entrada y uno de salida en las regiones del tórax, el hombro izquierdo y el antebrazo derecho, según comprobaron agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de San Matías.

Varias hipótesis



El hecho sucedió alrededor de las 18:30. La testigo del crimen, identificada como Andrea Rodríguez, alertó a los familiares de la occisa y estos dieron parte a militares de un destacamento cercano que, a su vez, avisaron a la Policía.



El mayor Marcelo Yujra, comandante de la Policía matieña, informó de que agentes de la Felcc llegaron varias horas después a la casa de la occisa, cuando los deudos y vecinos se encontraban en pleno velorio.





Los uniformados tuvieron dificultades para realizar el levantamiento legal del cadáver, pues los dolientes se opusieron a su traslado para la autopsia de ley. Asimismo, se rehusaron a cooperar con la investigación y se limitaron a señalar que la mujer no tenía enemigos.



“Hemos verificado el cuerpo, pero no permitieron que lo traslademos a una morgue para la autopsia. El lugar es alejado y, por otro lado, no hay médico forense en San Matías ni en San Ignacio de Velasco. Un médico local nos colaboró”, indicó Yujra.

Sobre la obstaculización dio fe el fiscal departamental, Freddy Larrea, quien dijo que algunos pobladores no permitieron a su colega Álex Osinaga y a los policías de la Felcc hacer la labor investigativa, lo cual puede favorecer al pistolero, que escapó con rumbo desconocido.



El mayor Yujra maneja algunas hipótesis sobre el hecho de sangre, pero prefirió mantenerlas en reserva. Se esperará a que la única testigo del caso supere la conmoción que le produjo el asalto y se anime a colaborar para dar una descripción física del asesino. La Policía no descarta una venganza o un mensaje intimidatorio de narcotraficantes a pobladores de Las Petas, localidad donde a mediados de mayo una avioneta

Cessna, con matrícula CP-1816, aterrizó de emergencia.



La nave iba cargada de droga y en el desconcierto del aterrizaje forzoso se perdieron varios paquetes supuestamente sustraídos por pobladores del lugar, a los que, al parecer, ahora están presionando para que devuelvan la mercancía.

La fiscalía citará a declarar al policía de Umopar que informó del operativo mortal en San Matías

El fiscal departamental, Freddy Larrea, informó de que un oficial de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural que hizo el informe sobre el operativo en el que murió Franz Álvarez Flores (17) en San Matías, será citado a declarar por la comisión fiscal que investiga el caso, puesto que dicho reporte es una aceptación tácita de que estuvo en el lugar de los hechos.

La acción obedece a que hasta el momento la Policía no ha remitido a la Fiscalía los nombres de los agentes que participaron en la operación, pese a que fueron solicitados formalmente. Larrea también dijo que se esperan los resultados de las pruebas de guantelete hechas al occiso y a sus hermanos para ver si dispararon armas.

Por otra parte, en San Matías hubo ayer una marcha con caravana de vehículos que partió del domicilio de Franz a la plaza exigiendo justicia y el cese de los supuestos abusos de los policías.

Frontera Hostil

Posible conexión con nave

La Policía no descarta que el crimen de Teodosia Pérez Gil sea una advertencia para otros pobladores de Las Petas, que supuestamente se apropiaron de paquetes de cocaína después de un aterrizaje forzoso de una narcoavioneta en mayo.



Aterrizaje en el camino

El 13 de mayo, una nave dio tres vueltas y aterrizó en la carretera de Las Petas. El ala derecha golpeó un camión cisterna estacionado, lo que provocó que impactara contra un árbol.



Pesquisa sin resultados

Ya ha pasado más de un mes del incidente y el caso no ha sido resuelto por la Felcn.