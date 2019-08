Piden cárcel para el fiscal de los ‘grandes casos’ por incumplir en Eurochronos

El fiscal José Parra, que durante más de 12 años ejerce la carrera y casi siempre llevó adelante los casos ‘más sonados’, especialmente por delitos de lesa humanidad como el narcotráfico, asesinato y otros de gran connotación, fue imputado por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en el atraco fallido a la joyería Eurochronos que se cobró la vida de cinco personas, entre ellas la de la gerenta administrativa y financiera Ana Lorena Tórrez Torrico y dejó a siete personas heridas.

La investigación de oficio que se tradujo en una imputación fue llevada adelante por los fiscales Gerardo Gutiérrez Peñaranda y Yerko Sergio Fajardo, que conforman una comisión especial anticorrupción que llegó de Sucre.

La Fiscalía Anticorrupción sustenta su imputación en los hechos ocurridos el 13 de julio de 2017, cuando se registró el asalto a Eurochronos, que se convirtió en una tragedia. En su parte más culminante los fiscales concluyen que José Parra “no ha cumplido con su deber de ampliar la investigación penal o el inicio de otra, en contra de policías de Santa Cruz que fueron identificados, como resultado de los informes periciales, como los posibles autores de la muerte de Ana Lorena.

Los fiscales pidieron la aplicación de la detención preventiva por considerar la existencia, para ellos, de indicios de culpabilidad que pesan sobre su colega Parra, a quien incluso le reconocen su experiencia y su trayectoria, al ser docente e institucionalizado.

En su declaración Parra negó los cargos por los que es acusado, lanzó duras críticas contra los fiscales que declararon en su contra y recordó que no estaba de acuerdo en ampliar la investigación contra los policías, debido a que estaba fuera de término.

Además, cree que existe una mano negra detrás del caso, con el único afán de desacreditarlo ante el fiscal general usando argumentos mentirosos que no forman parte del expediente.

Cinco fiscales que forman parte de la comisión de Eurochronos declararon ante la comisión de fiscales que llegó de Sucre. En la misma testificó José Parra, además de Roxana Torrico, la madre de Ana Lorena, y el coronel José Luis Santistevan, en calidad de testigo. La primera audiencia cautelar fue instalada el 2 de este mes, pero quedó suspendida hasta ayer porque Parra acudió sin abogado.

Una acusación sin autores

Pero los fiscales en su imputación van más allá. Puntualizan que en el caso Eurochronos, José Parra no asumió determinaciones fundadas, oportunas y pertinentes que conciernen a la necesaria ampliación de investigación.

“Si bien el caso al presente cuenta con acusación formal, este tiene como víctima a Carlos Gutiérrez Valenzuela, el fallecimiento de Ana Lorena Tórrez Torrico y otras personas lesionadas; sin embargo, y en conocimiento de que el proyectil de bala que produjo el deceso de Ana Lorena no pertenecía al armamento empleado por los atracadores de la joyería, el fiscal José Parra no ejerció la efectiva dirección funcional del caso, puesto que no dispuso pesquisas contra los que causaron la muerte, que resultaron ser policías”, indica parte del argumento fiscal.

El caso Eurochronos se sustancia en el tribunal octavo, donde solo se instaló la audiencia de juicio oral contra los únicos detenidos Sandra Guzmán Vaca, que solicitó un procedimiento abreviado que fue aceptado, y Erick Landívar Dorado, por asesinato.

Se queda sin abogados

Roxana Torrico, la madre de Ana Lorena Tórrez, recibió ayer en su casa los 16 expedientes con casi 3.500 fojas que contienen la dramática historia del 13 de julio de 2017. Manifestó que no se cansará de luchar, aunque sea sola, en busca de justicia por el ser que más amó, como es su hija Ana Lorena.

Expresó que después de tantos trajines decidió dejar a abogados y quedarse sola para seguir luchando. “No es que esté cansada, jamás me cansaré, lo que pasa es que ya no tiene sentido haber trabajado con abogados prestigiosos y tal vez quedaron desacreditados por la acción negativa de la justicia para esclarecer este hecho tan doloroso”, apuntó la mujer.

Cree que Parra no fue capaz, teniendo todas las condiciones, de acusar a los policías que mataron a su hija y dijo estar segura de que la misma Policía escondió todo y el fiscal no actuó.