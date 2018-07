Piden apoyo al Gobierno nacional para ampliar el hospital Japonés

Con la finalidad buscar una solución a la crítica situación por la que atraviesa el hospital Japonés, la dirección de ese nosocomio, a través del viceministerio de Salud, pide al Gobierno central que destine fondos económicos para ampliar siete áreas críticas de ese centro asistencial y así terminar con la sobresaturación de pacientes.

El director del Japonés, Víctor Hugo Zambrana, dijo que el proyecto se presentó al viceministro de Salud, en el que se plantea la ampliación de los servicios de emergencias, terapia intensiva, reanimación, terapia intermedia, neonatología, pediatría y terapia neonatológica. Para hacer realidad ese proyecto, se requieren de ocho millones de dólares; de ese monto, seis millones serían destinados para ampliar la infraestructura y los dos millones restantes para la compra de 200 camas.

Zambrana explicó que desde 2009 se viene presentando un proyecto para completar el equipamiento del hospital y habilitar otras 200 camas en el Japonés; sin embargo, hasta la fecha no se ha conseguido el apoyo para hacerlo realidad.

Para el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio, la crisis que enfrentan los hospitales de tercer nivel se debe al incumplimiento del Gobierno central con su responsabilidad de otorgar ítems para el personal y eso hace que muchos hospitales de segundo nivel de provincias no funcionen como corresponde.



El triaje no solucionó el lío



Por otra parte, el programa de entrega de fichas para la atención en la consulta externa del Japonés, hasta con un mes de anticipación, no solucionó el problema de sobredemanda de pacientes que se registran en este hospital. Las áreas sobresaturadas ocurren más en las especialidades de cardiología, endocrinología, reumatología, gastroenterología y cirugía vascular.



A decir del personal que entrega fichas, la mayor demanda de atención de médicos especialistas se registra en los servicios de cardiología, endocrinología y reumatología, por ello el 30 o 31 de cada mes se entregan fichas de atención no solo para esas especialidades, sino también para los demás servicios. De acuerdo con el espacio, se programa la atención del paciente.



El sistema de triaje que implementó el hospital Japonés rige desde hace más de un año; la entrega de fichas se inicia a las 6:30 y concluye a las 17:00. A decir del director de ese nosocomio, ese sistema ayudó a poner orden en la atención a los pacientes en la consulta externa.



Además han implementado una especie de ‘sanción’ cuando un paciente saca ficha, pero en dos oportunidades consecutivas no acude a su consulta. En este caso el paciente queda inhabilitado para recibir atención médica durante tres meses.



Con esa sanción fue advertido don Esteban Galvarro, que llegó ayer al hospital Japonés en procura de hacerse atender en la especialidad de endocrinología. Su atención estaba programada para el 11 de julio. “El sacar ficha y no asistir solo perjudica a otro paciente que necesita ser atendido con urgencia”, le dijo el funcionario que entrega las fichas.



La implementación de este sistema favorece a algunos pacientes, pero otros aseguran que los perjudica. Es el caso de Lesly Franco, que ayer buscaba fichas para las especialidades de nefrología, endocrinología y cardiología para hacer atender a su madre, Mary Luz Cuéllar, pero solo encontró espacio para nefrología. Ella deberá retornar el 30 de este mes para buscar las fichas que necesita. Una opinión distinta tiene Martha Semo, que pese a que no encontró ficha para el endocrinólogo, cree que esta modalidad ayuda a organizar la atención.

OPINIONES

Leonila Román / Paciente

Hay más organización

“El paciente viene en la fecha y en la hora indicada para ser atendido; antes teníamos que estar todo el día en el hospital para ser atendido”

Elizabeth Lazo / Paciente

Las personas duermen en la fila

“Para sacar ficha para el cardiólogo se debe hacer fila desde las 3 de la mañana, pero también hay personas que se quedan a dormir aquí”.

Agustín Maturana / Paciente

Faltan especialistas

“Tuve que venir dos veces para encontrar ficha para reumatología. Están más organizados, pero sigue faltando médicos especialistas; los que hay no abastecen”.