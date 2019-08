Pese a protesta, Alcaldía confirma que retirará a trufis del 1.er anillo

El gobierno municipal, a través del secretario de Gestión Institucional, Jorge Landívar, confirmó que, pese a la protesta de los transportistas, los trufis serán retirados del primer anillo, una vez que empiecen a operar los Buses de Transporte Rápido (BRT).

Landívar indicó que en el primer anillo se requieren 30 BRT, cada uno con capacidad para 90 pasajeros (para transportar 2.700 pasajeros en total), lo que equivale a 500 trufis. “Para mover estos trufis necesitamos más conductores y más espacio de vía. Además, el gasto en combustible y la contaminación del medioambiente es mayor. Con la reubicación estamos evitando la aglomeración”, manifestó.

Landívar dijo que, con la circulación de los BRT, ya no es viable que continúen operando los trufis en el primer anillo, por lo que, junto con los dirigentes del sector, se definirá sus nuevas rutas.

Para Landívar, los transportistas deben pensar en el bien común, no solo en las ganancias. “No es solo tener los canales que son rentables, sino pensar en los canales donde la gente los necesita. Tal vez no serán las grandes ganancias, pero existe la posibilidad de que sea mejor porque ya no tendrán competencia entre ellos”, manifestó.

Gasificados y aprehendidos

Más de 50 transportistas llegaron desde tempranas horas a la avenida Irala para paralizar los trabajos de pavimentación del quinto tramo en el primer anillo, obras con miras a la implementación del BRT. El dirigente del sector, Johnny Valdivia, indicó que la protesta solo se suspendería cuando la Alcaldía retroceda en su determinación de retirarlos del primer anillo.

Valdivia incluso adelantó que el bloqueo se extendería a otros tramos del BRT; sin embargo, pasado el mediodía un contingente policial llegó al lugar para retirar a los transportistas, quienes intentaron resistir.

Los efectivos tuvieron que usar gases lacrimógenos para despejar la zona. Algunos conductores se ocultaron debajo de sus vehículos para evitar que los retiren del lugar; sin embargo, no lograron su objetivo. Luego de casi una hora se desarmó la protesta. Producto de la acción, ocho transportistas fueron aprehendidos, según el coronel Érick Olguín. Los aprehendidos fueron conducidos a las carceleta del estadio, pero serán liberados si no se presenta una acción penal contra ellos. Un grupo de transportistas hace vigilia fuera de las instalaciones policiales.