Pese a los insultos y las pérdidas, los micreros hacen respetar las paradas

Gilberto Mamani Apaza (49), natural de La Paz, lleva 23 años manejando micros en Santa Cruz de la Sierra y es la primera vez que por mandato de los dirigentes de la línea 72-73, la que da vueltas al segundo anillo, tiene que obedecer y usar las paradas que la Alcaldía señalizó a lo largo de la ruta, las cuales suman 69. El chofer admite que debido a esta orden lleva menos renta, pues aún hay un 20% de pasajeros que se resiste a usar las paradas para subir al micro, lo que aprovechan los trufis del transporte libre que operan en la misma ruta.

Hace tres semanas que la Secretaría de Movilidad Urbana dispuso, mediante un programa piloto, que los micros de la línea ‘vueltera’ eduquen a sus pasajeros de que no van a parar en cualquier lugar o esquina, para evitar los embotellamientos; además de que es uno de los elementos del reordenamiento que predica la comuna, el que pronto será aprobado mediante una ley.

Esta disposición será aplicada igualmente en el primer anillo desde el 9 de julio, según el responsable de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, están pintando las paradas, tanto en lo horizontal como en lo vertical, pues las que habían se han desgastado porque nadie las respeta.



Costo-beneficio

“Para ganar hay que perder algo”, fue la declaración de Mario Zeballos, dirigente y fiscalizador de la línea ‘vueltera’, pues haciendo cálculos en estas tres semanas sus ingresos han bajado en un 30%, pero eso no los detiene.



“Como línea estamos apoyando el reordenamiento dispuesto por la Alcaldía, incluso tenemos equipos propios para controlar a nuestros choferes, aunque la mayoría se ha encaminado al cambio, lo único que les molesta es que hay pasajeros, en especial de la tercera edad, que se enojan porque no paran donde ellos quieren, aduciendo que los harán caminar mucho”, manifestó Zeballos.

Según el chofer Gilberto Mamani, antes, por vuelta, generaba Bs 65, ahora solo entrega Bs 50, pese a ello el propietario del micro le ha pedido que cumpla la instructiva y solo recoja pasajeros en las paradas.



Con la merma de las ganancias el dirigente Zeballos pidió más apoyo a la comuna, para ello debe desplazar funcionarios para que informen a los pasajeros que esperan en las esquinas, de que solo los alzarán de las paradas señalizadas.



“También es bueno que midan las distancias en algunos tramos donde faltan paradas, como en la zona de EL DEBER, o entre las avenidas Beni y Cristo Redentor, sobre todo que deben pensar en los pasajeros de más edad”, agregó Zeballos.



En el bus conducido por Gilberto Mamani se notó que los pasajeros estaban haciendo uso de las paradas, aunque se olvidaban de ellas al bajar.

No faltó una persona de la tercera edad que intentó bajar cerca de la avenida San Aurelio, pero la parada está pasando la vía, expresando su molestia, la cual no fue apoyada por los demás pasajeros.



“Sugiero que la Alcaldía no permita que se estacionen los vehículos particulares en el lado derecho del segundo anillo; que busque cómo dar seguridad a la parada cerca de la Piraí, pues del canal salen los palomillos para atracar a las personas; y que nivele las aceras, pues hay paradas que están mal diseñadas y pueden provocar accidentes al bajar los pasajeros”, anotó Mamani.



A su turno, Rolando Ribera indicó que el miércoles se hizo la primera evaluación con los operadores de la ruta, los que admitieron que han gastado menos combustible, pues antes invertían Bs 280 al día en diésel y ahora solo cargan el valor de Bs 210.



“Hacían parada en 152 puntos, ahora en menos de 70, ello da menos desgaste de frenos y de otras partes del micro, además de ser menos estresante para el conductor que antes daba 15 vueltas y ahora puede aumentar dos más, pues se ha reducido el tiempo en recorrer el anillo”, refirió Ribera.

Trufis



‘A río revuelto ganancia de pescadores’ dice un popular refrán, el cual era aplicado por los conductores de trufis que igual operan en el segundo anillo. En desmedro del reordenamiento alzan pasajeros en cualquier esquina, a raíz de ello Movilidad Urbana pidió a Tránsito que multe estos vehículos. Ayer la Policía sancionó, con Bs 100, a tres autos, luego de ser engrapados.

Visto en 2.º anillo

Mejorar señales

Los conductores han pedido que los letreros se puedan leer de ambos lados, pues los pasajeros se confunden y no ven las paradas.



Seguridad

El alumbrado público debe ser más potente en algunas paradas, como la de la Piraí, enfrente del canal de drenaje.



Parqueos

Los choferes piden a la Policía que engrape los autos estacionados en el carril derecho.