Personal de salud responsabiliza por muerte de bebé a fallas del hospital

Cuatro funcionarios del hospital Nuestra Señora del Rosario de Warnes prestaron ayer sus declaraciones ante el Ministerio Público, dentro del proceso investigativo por la muerte de un recién nacido con quemaduras graves. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia informó ayer de que se ha adherido a la denuncia por el delito de homicidio culposo contra quienes resultaren culpables en este caso.

Cuatro profesionales de salud del nosocomio warneño prestaron sus declaraciones ayer: la pediatra Karen Z., la ginecóloga Daniela T. y la internista Amanda S. y la enfermera María Susana D. La enfermera Isabel V. no se presentó a declarar, pese a que había sido citada

Según el abogado de la familia, Mauricio Ayllón, la pediatra, en su declaración, se limitó a manifestar que la falta de condiciones del hospital llevó a improvisar en la atención al bebé, cuya salud estaba bastante deteriorada por ser un bebé prematuro.

La pediatra indicó que el centro no cuenta con una sala de neonatología ni con servocunas y que la incubadora está con desperfecto, es decir, no calienta, razón por la cual se optó por poner al recién nacido cerca de un calefactor, lo cual le provocó quemaduras de tercer grado.

A su vez, la enfermera dijo que la pediatra y la internista llevaron al bebé a un mesón y lo colocaron junto a la estufa. Por su parte, la ginecóloga manifestó que solo estaba encargada de la asistencia de la madre, lo cual se hizo sin mayores problemas.

La toma de declaraciones se realizó en la Felcc de Satélite Norte a puertas cerradas. Los investigados, excepto la ginecóloga, evitaron contacto con la prensa.

Explicó que la paciente no fue derivada a un hospital de tercer nivel porque el bebé ya estaba a punto de nacer.

Acusaciones

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, pidió hacer un análisis de fondo del tema y considerar las pésimas condiciones en las que trabaja el personal médico. Pidió que el tema no se vuelva una bandera política por parte de las autoridades de la Gobernación y de la Alcaldía. “No puede ser que (Mario) Cronenbold, no haya realizado gestiones para que su centro de salud de 24 horas se convierta en un hospital de segundo nivel dado el crecimiento poblacional de ese municipio”, cuestionó.

El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, reiteró que para él “hubo negligencia en la atención del bebé” y pidió “no defender lo indefendible”. “Aquí hubo negligencia de principio a fin. Si había incubadora, por qué no lo pusieron ahí y si lo pusieron en una estufa por qué no lo supervisaron y dejaron que el bebé se queme”, cuestionó.

Indicó que el hospital tiene una ambulancia con incubadora incorporada, por lo que no se explica por qué el bebé no fue derivado a un hospital de tercer nivel, como lo indica la norma. Agregó que la Alcaldía de Warnes gasta $us 120.000 en el pago de personal de salud, cuando su tuición es el equipamiento y la infraestructura.

Saturación en la maternidad

En otro caso, el director de la maternidad Percy Boland, Federico Urquizo, descartó el fallecimiento de un bebé por falta de oxígeno, aclarando que el niño nació de forma prematura y con un cuadro séptico porque la madre llevaba dos semanas con la fuente rota. El caso volvió a desnudar los problemas de saturación que atraviesa el maternológico.