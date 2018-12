l martes 27 de noviembre se recibieron 201 solicitudes de permiso para que menores puedan viajar al exterior del país, para ser autorizadas por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de turno. Desde comienzos de noviembre, en promedio se recibe esa cantidad de solicitudes cada día, lo que significa que el anterior mes hubo más de 5.000 solicitudes.

Este fenómeno es normal en época de vacaciones de fin de año, señala la jueza del menor Shirley Becerra, pues durante el periodo de clases, las solicitudes oscilan entre 60 y 100 por día.

En cuanto a los viajes interdepartamentales, cuyos permisos son tuición de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, hasta la última semana de clases la demanda aún no había ‘explotado’.

En oficinas de la Defensoría en la terminal Bimodal no se apreciaban filas; en media hora hicieron trámite 11 personas. Los controles tampoco eran exhaustivos, ya que la Policía del lugar señaló que hacen operativos solo cuando son convocados para ello.

Una funcionaria de la terminal indicó que los controles “se hacen en la puerta ‘Alfa 5’, pero eso es en las noches”. En la puerta señalada, por donde salen los buses interdepartamentales, en horas de la tarde del martes el único control era de personal de la terminal que revisa el boleto de uso de andén.

Los viajes interprovinciales

Becerra indicó que, según la ley, es responsabilidad de la Policía y de las defensorías de la niñez hacer controles no solo en las terminales departamentales, sino en las provinciales, sobre todo para prevenir los casos de trata y tráfico de personas, y en las trancas incluso deben controlar a los vehículos particulares.

Sin embargo, en la propia terminal Bimodal cruceña, aunque en la oficina de la Defensoría indicaron que se precisa permiso de menores “hasta para ir a Cotoca”, en la realidad no se aplica. Consultando en las empresas de transporte interprovincial Línea 102 (a Guarayos), 12 de Octubre (a San Ignacio), 1 de Mayo (a San José) y Andrés Ibáñez (a Camiri), indicaron que no piden el permiso. Así lo corroboró también doña Sonia Apuranzay, quien indicó que cuando viaja con su niña de 2 años, solo en las trancas la Policía le pide el carné de identidad de la menor. Lo propio dijo Juana N., que no precisaba ningún permiso para viajar con un bebé en brazos hacia San Javier.

Los falsos garantes

Para viajes interdepartamentales se da una figura curiosa. Doña Camila debe viajar a La Paz con su hijo de cinco años. Lee los requisitos en las puertas de la Defensoría y dice que se le complica conseguir garantes.

Lamentablemente la situación se presta para que los ciudadanos actúen fuera de norma, como una señora que sale de hacer el trámite con su nieto en brazos y dice: “Garantícense entre ustedes, así estamos haciendo, yo ni conozco a la que garanticé ni a la que fue mi garante”.

HACER TRÁMITE CON ANTICIPACIÓN

EN LOS JUZGADOS DEL MENOR PIDEN HACER LA SOLICITUD UNA SEMANA ANTES

En la Bimodal sugieren por lo menos tres días antes para evitar aglomeraciones por fin de año

Migración y Defensoría Manejan listas de los que no pueden viajar por conflictos en sus tutelas

La directora de Migración, María Asunta Téllez, indicó que hasta la última semana de clases no se había incrementado la demanda de pasaportes para menores de edad ni para personas mayores. Señaló que esto se debe a factores como que los que piensan viajar hacen su trámite con antelación, incluso compran boletos y hacen sus trámites en otras épocas del año y también que han detectado que los incrementos de las demandas por el documento se dan por lo general a comienzos de mes, cuando las personas reciben sus salarios.

Sin embargo, dijo, no se descarta que haya un incremento en la primera semana de vacaciones.

Entre las dificultades con las que se topan los juzgados con relación a permisos de viaje es que algunos presentan garantes falsos (ver requisitos) para zafarse de la firma de autorización de uno de los progenitores.

Según Becerra, en estas situaciones, el garante debe correr con los gastos de repatriación del menor.

Téllez agregó que Migración tiene acceso a un sistema que permite detectar a menores que no pueden viajar por conflictos legales sobre sus tutelas.