Perdonazo para regular el 85% de las viviendas

Luego de la reglamentación, que se estima sea aprobada en una semana, se pondrá en vigencia la ley municipal denominada Papeles al día, regularizando mi construcción, mediante la cual el municipio pretende recaudar al menos Bs 2.500 millones, de un estimado de Bs 4.000 millones que por diversas infracciones adeuda el 85% de las viviendas, es decir, unos 385.000 inmuebles, por no tener en regla sus construcciones.

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, explicó ayer que el lunes será aprobada en grande, en sesión ordinaria, la norma para que el alcalde Percy Fernández la promulgue y de inmediato se la reglamente. A partir de ese momento serán abiertas oficinas en las 15 subalcaldías, dotadas de un equipo técnico (con funcionarios del Plan Regulador y de la Secretaría de Recaudaciones) y legal para orientar a los vecinos durante los 90 días de vigencia que tendrá la ley.

Además, todas las entidades financieras de la ciudad podrán cobrar el trámite, el cual puede costar entre Bs 20 y 50.

Sosa especificó que todas aquellas viviendas cuya altura exceda los 12 metros, necesariamente deben contar con un plano aprobado por un ingeniero civil asociado a su colegio profesional.

“Será un nuevo perdonazo donde no se cobrarán intereses y multas, pues el objetivo es que el propietario corrija una falla o infracción de su casa”, dijo Sosa.

Viviendas nuevas

Las construcciones recién entregadas donde no vive nadie o las que están en ejecución no serán parte de este perdonazo. Asimismo, los funcionarios de las subalcaldías recibirán capacitaciones para lograr dar soluciones en un día y no demorar meses.