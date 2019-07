Perdió las piernas y ahora vende dulces para costear sus curaciones

“Chupetes, chocolates, tarjetas”, repite Reynaldo Ticona Quispe (41), mientras avanza lentamente en una silla de ruedas por el Hospital San Juan de Dios. Su objetivo es recaudar dinero para costear sus gastos médicos, pues cree que puede valerse por sí mismo pese a que le amputaron los pies y no puede mover sus manos, como secuela de una descarga eléctrica que sufrió el albañil cuando estaba realizando un ‘canchee’.

Se le acerca una enfermera, le pide una tarjeta de Bs 10 y le entrega un billete de Bs 20. Reynaldo le dice a su cliente que se saque su cambio y la tarjeta de una caja de cartón, donde lleva sus productos y que tiene sobre sus piernas. “Pedí permiso para poder vender en el hospital y las enfermeras me ayudaron cortando esta caja por la mitad, para que yo pueda guardar las cosas que ofrezco”, comentó.

Reynaldo presiona las ruedas de su silla con sus brazos y logra moverse por el primer piso del nosocomio para seguir vendiendo. Además, comenta que durante los dos horarios de visitas (de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00) también llega a la planta baja a ofrecer dulces. Por las noches va y descansa en la sala de quemados, donde aún permanece internado.

Su negocio empezó hace un mes e invirtió Bs 60 en mercadería, y ahora su capital creció a Bs 200. “Los días que me va bien hago 20 bolivianos de ganancias, que parecería poco, pero yo me conformo porque es dinero que me lo gano con mi esfuerzo”, dice entusiasmado el hombre, al que la jueza Livia Alarcón decidió entregarle $us 500 para ayudarlo con los gastos de su curación, dinero que salió de un litigio entre un noruego y un connacional.

Reynaldo sueña con salir del hospital y abrir su propio negocio, anhelo que tenía desde niño y que estaba consolidando cuando era albañil, pues formó una cooperativa de trabajadores que él dirigía.

“No tener pies o no poder mover mis manos no es un impedimento; mientras pueda pensar y utilizar bien mi cabeza, sé que puedo lograr muchas cosas”, afirma Reynaldo, que se ha convertido en un personaje conocido por todos en el hospital público.

Electrocutado

La vida de Reynaldo tomó otro rumbo el 10 de abril, cuando estaba sin trabajo y necesitaba recaudar dinero para pagar un préstamo en el banco, razón por lo que decidió arreglar las canaletas de una vivienda en el Plan 3.000, por Bs 150 el día.

Sin embargo, cuando hacía su trabajo resbaló y la estructura de fierro que cargaba topó con los cables de alta tensión cercanos y recibió una descarga eléctrica. Sus chinelas se fundieron y sus pies recibieron la mayor intensidad de la descarga, provocándole daños irreversibles.

Quienes vieron lo que pasó, cuentan que Reynaldo fue expulsado al mismo techo y no a la calle. El afectado solo recuerda que sufrió la descarga y que después despertó en la sala de emergencias del nosocomio público.

Su hermano menor Víctor Andrés Quispe comentó que los médicos le daban pocas esperanzas de vida a Reynaldo porque tenía quemaduras de segundo y tercer grado, y sus miembros inferiores y superiores estaban severamente lesionados.

Pasaron cinco días y los pies de Reynaldo se infectaron, y el dolor era tan grave, que gritaba por las noches pidiendo que le corten los pies, según relatan algunos familiares. “Hubo paro médico en esas fechas y mi hermano tuvo que esperar hasta el 18 de abril para que finalmente le amputen los dos pies”, recordó Víctor.

Según el último informe médico, Reynaldo ha sido operado en tres oportunidades y le realizan limpiezas quirúrgicas en sus dos muñecas; la secuela del accidente laboral dejó sus manos sin funciones. Pese a todo, él sigue con la esperanza de salir adelante y cambiar su vida.