Percy ve a Sosa como alcaldesa y ella le dice que no es el momento

“A mí me gustaría ser prefecto del departamento de Santa Cruz”, dijo Percy Fernández mirando a la cámara de PAT, antes de ser corregido por la periodista, que le aclaró el cargo: “Usted dice que quiere ser gobernador de Santa Cruz, ¿quizá su sucesora sería la arquitecta Angélica Sosa?”.

Ahí, Percy se deshizo en elogios: “Yo soy muy amigo y agradecido con Angeliquita, que está siempre a mi lado, presidenta del Concejo, gran amiga. Entonces, yo le he dicho a Angeliquita que ella debe ser la próxima alcaldesa, está hecha para eso. Sabe que da miedo de la municipalidad, de la pega de alcalde, sabe. Entonces, yo no quiero alabarla mucho para no hacerle daño, pero para este ciudadano sería ideal que Angélica Sosa sea la próxima alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”.

Consultada al respecto, Sosa no quiso mojarse en las tempranas aguas electorales que recorren el país. “Creo que no es momento de hablar de elecciones. Faltan casi dos años de gestión y como presidenta del Concejo Municipal estoy dedicada alma, vida y corazón a las políticas de ordenamiento de la ciudad, traslado y mejoramiento de mercados y el plan de movilidad urbana”, reenvió Sosa a través de WhatsApp.

Reacciones

Si en algo están de acuerdo los opositores de Santa Cruz Para Todos con Sosa es que no es el momento de hablar de candidaturas, pero no solo por lo que falta de gestión, sino porque consideran que el anuncio tiende a cambiar el eje de las denuncias de corrupción y malos manejos contra la Alcaldía.

Vladimir Peña, jefe político local de Demócratas, consideró que aún falta bastante para las elecciones subnacionales, que las generales están antes y las organizaciones políticas con alcance nacional –como la suya–están enfocadas en los comicios de 2019. “Hay una necesidad imperiosa del alcalde y el municipio de querer cambiar la agenda, que ha estado llena de casos incómodos para el alcalde. No han podido dar la certidumbre que la población espera”, atacó.

Recordó que la semana pasada desde Santa Cruz Para Todos anunciaron que buscaban llevar su proyecto político a escala nacional y que ahora dicen que irán por el departamento. Peña les dijo que no será sencillo, pues se necesita tiempo, gente y mucho trabajo para sentar presencia en el departamento más grande de Bolivia.

Johnny Fernández, concejal de UCS y exalcalde, consideró que es mejor que Percy se dedique a gobernar y que “investigue los casos de corrupción que hay en su gestión primero y que cumpla con su trabajo antes de pensar en elecciones”.

Para Johnny, una muestra de que ya piensan en política es el anuncio de que les concederán el primer y segundo anillo a las federaciones de micreros por 20 años, sin que ni siquiera exista un plan de movilidad urbana. “Son parches, es político, es improvisado. Los quieren contentar a los micreros con dos rutas, pero qué pasa con los demás, con los taxis, los trufis, los mototaxis, los toritos. Es una improvisación porque no hay un plan ni un sistema”, dijo el ucesista, que añora volver al sillón de alcalde.

Consultado sobre si Rubén Costas será el candidato a alcalde de Demócratas, Peña aseguró que eso no está en su hoja de ruta y que las aspiraciones del gobernador son nacionales.