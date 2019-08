Percy pide al Gobierno cumplir acuerdo y fortalecer nosocomios

Por segundo día consecutivo, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra reclama al Gobierno nacional el cumplimiento de un compromiso de ocho puntos sobre la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en los centros de salud de primer y de segundo nivel, que están bajo la administración municipal.

Incluso el alcalde Percy Fernández, a través de un video grabado por su equipo de prensa, se refirió al tema, para pedir a las autoridades nacionales que “se pongan los pantalones largos” y cumplan con el acuerdo.

“Estamos preocupados por la salud, nosotros hemos tratado de cumplir nuestros compromisos puntuales en cada objetivo, pero no ha pasado lo mismo con el Gobierno.

Ellos son los responsables; que le busquen solución a este problema, por favor, tenemos que hacer todo el seguimiento a esta situación para que se acabe”, expresó el alcalde y se- ñaló que si el Gobierno honra sus compromisos, también se podrá pagar el dinero que se adeuda a hospitales de tercer nivel como la maternidad Percy Boland.

El primer reclamo municipal es por una supuesta falta de cumplimiento sobre el fortalecimiento de los centros de primer y segundo nivel con el Sistema Único de Salud (SUS). El secretario municipal de Desarrollo Humano, Fernando Sattori, dijo que el Ministerio de Salud se comprometió a enviar personal a estos centros para hacer un registro continuo, pero no ha cumplido. En la actualidad, el SUS se registra solo en el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop).

Ítems, equipos, pagos...

El segundo reclamo está ligado a la dotación de medicamentos. Sattori aseguró que la instancia nacional debía hacer dotaciones periódicas de remedios. Ayer, EL DEBER visitó el centro de salud San Luis, donde la encargada de recepción aseguró que no contaban con remedios. En respuesta, el asesor legal del Ministerio de Salud, Javier

Moreno, explicó que el acuerdo con los gobiernos municipales es que ya no utilicen el 15,5% de sus recursos de coparticipación para cancelar servicios en el tercer nivel, sino más bien para la compra de medicamentos. Coincidentemente, el tema del 15,5% es el quinto punto del reclamo municipal. Sattori indicó que, si bien tienen recursos para comprar medicamentos, no pueden hacerlo por un problema administrativo, pues no les habilitaron acceso al sistema Sicos. Otro reclamo se refiere a la dotación de equipos y de ítems.

Sattori aseguró que el Ministerio de Salud debe pagar el sueldo a 400 trabajadores y crear 400 ítems, pero Moreno dijo que el compromiso asumido fue pagar 400 contratos y que, para ello, ya se desembolsó al municipio Bs 6 millones y está en proceso otro pago por Bs 24 millones. El cuarto reclamo es la cancelación por las prestaciones de tercer nivel que brindan los centros de segundo nivel. Según Sattori, solo por diálisis de un año se les debe Bs 35 millones.

Al respecto, Moreno dijo que sí se reconocerán las prestaciones de estos servicios, aunque no especificó desde cuándo. Sattori indicó que hay otro compromiso de realizar una inspección para ver si existen las condiciones para ampliar los servicios que prestan los nosocomios de segundo nivel.

Moreno explicó que estas inspecciones se hacen en los distintos municipios y se hará lo mismo en la capital. Otro problema que confronta la comuna es la imposibilidad para cobrar por la atención que brinda a pacientes de otros municipios. Cuando se les cobra, estos dicen que no tienen plata. Por ello piden que se les autorice el débito automático; sin embargo, Moreno dijo que no recibieron ninguna solicitud al respecto.