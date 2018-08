Percy no descarta revisar acuerdo con MAHS y habla de 'guerra sucia'

El alcalde Percy Fernández se refirió ayer a las denuncias sobre supuestas irregularidades en la firma de contratos al manifestar que hasta donde él sabe “en la municipalidad no se roba un peso”, aunque reconoció que la condición humana no está exenta de errores, situación que sus opositores quieren aprovechar para sacar rédito político con miras a las elecciones.

Cuando los medios de comunicación le consultaron si iba a revisar el acuerdo suscrito por 10 años con la empresa MAHS, el burgomaestre dejó abierta esa posibilidad. “Les digo que sí se revisarían, les digo que todo está sujeto a revisión, todo, pues no hay una obra del ser humano que no esté contaminada por el error, aunque ese no sea el caso de la municipalidad”, expresó.

En 2014, la comuna cruceña renovó un acuerdo con MAHS donde le autoriza el uso de 1.492 espacios públicos de la ciudad para la ‘campaña de educación ciudadana y publicidad’, sin pago de tasas ni patentes.

Ayer, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, tampoco descartó la revisión del acuerdo. Así lo dijo en la reunión que sostuvo con los activistas Federico Morón, José Antonio Prado y Eliana Torrico, la misma que se llevó a cabo en oficinas de Parques y Jardines, y por invitación de la autoridad edil.

Sosa explicó a los tres ciudadanos que los convenios, como el que se firmó con MAHS, fueron aprobados por el Concejo en 2004 y renovados en 2014, cuando ella no formaba parte del Concejo Municipal. “No se hizo en mi gestión”, aclaró.

Además, manifestó que vale la pena revisar dicho acuerdo para ver si realmente beneficia a la ciudadanía y al municipio cruceño. “A raíz de este diálogo (con los activistas) hemos determinado que se va a abrir un debate para revisar la alianza estratégica entre el municipio y la empresa MAHS porque es un tema de interés de todos”, escribió Sosa en su cuenta de Faceboock

Lo que dijo Percy

Desde el barrio Las Orquídeas del Plan Tres Mil, donde el gobierno municipal explicó el POA 2019, el alcalde se refirió a la compra de bandas y banderas con supuesto sobreprecio para el Concejo Municipal y al convenio con MAHS.

Fernández aseguró que a sus oponentes les gustaría encontrar ‘ladronicidio’ en la Alcaldía porque ya se vienen las elecciones municipales y empezó la guerra sucia. “El alcalde declara que, hasta donde sepa, en la municipalidad no se roba un peso; puede ser que uno se equivoque porque hay hartos funcionarios en la municipalidad, pero yo apuesto a la honestidad de ellos”, dijo.

“La oposición se muere seguramente por encontrar ladronicidio en la municipalidad, pues ya se vienen las elecciones y ahora si viene una campaña inmisericorde y así tiene que ser, donde los políticos se miden, tiene que ser sin lástima, tienen que darnos y nosotros tenemos que defender nuestro gobierno municipal”, agregó el burgomaestre.

Más adelante indicó que el rato que sepa que algún funcionario municipal es deshonesto, “en ese momento el acusado estará muerto”, pues no hay cómo perdonarlo porque se trata de la plata del pueblo”.

No es un monopolio

Por su parte, la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno municipal, Sandra Velarde, que acompañó a Sosa en la cita con los activistas, negó que el acuerdo con MAHS se trate de un monopolio. “Es uno de los convenios”, indicó. No todos los convenios son similares y se pueden hacer acuerdos con los pastilleros y otros sectores, agregó.

Por la mañana, Velarde explicó a los medios que se trata de una alianza estratégica normada por las leyes vigentes y que esta es una práctica que se realiza desde hace mucho tiempo no solo por la comuna cruceña, sino también por otras alcaldías del país.

Velarde explicó que, a través del convenio, la Alcaldía se beneficia con un 30% de publicidad y a cambio la empresa puede hacer uso de exposiciones públicas. El acuerdo también establece que pasados los 10 años, toda la inversión en mobiliario quedará para el gobierno municipal.

La presidenta del Concejo también descalificó las versiones en sentido de que ella habría comparado a Santa Cruz con un basurero y dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto para ser utilizadas como campaña de una guerra sucia en su contra. “(A) Santa Cruz no la va a poner ni fea ni bonita Angélica Sosa, puede aportar, pero Santa Cruz es poderosa y jamás la ofendería, jamás llamaría basurero a la ciudad que amo”, dijo.

Más adelante, preguntó si los ataques políticos tienen que ver porque el alcalde o ella están altos en las encuestas. “Todos los políticos como suchas se meten a hablar cosas. Ojalá eso cambie y hagamos política de la buena”, acotó.

El Concejo conoció el convenio

A través de la resolución 139/2014, con dos artículos, el Concejo aprobó el acuerdo de alianza estratégica de cooperación que se renovó entre la comuna cruceña y MAHS Srl para llevar a cabo el proyecto de “campaña de educación ciudadana y publicidad” en la capital cruceña.

Esta resolución fue firmada por el entonces presidente a.i del Concejo, Freddy Soruco, y la concejala secretaria, Carol Viscarra. El alcalde Percy Fernández fue quien remitió al legislativo dicho acuerdo para su conocimiento.

Al respecto, Soruco explicó que en ese entonces el alcalde tenía mayoría en el órgano deliberante, por lo tanto “todo lo que hacía era aprobado por el Concejo, no había discusión”.

Dijo que eran solo tres concejales los que votaban en contra y que él siempre fue un presidente interino y tuvo que firmar muchas resoluciones. Hizo notar que este convenio era para brindar educación ciudadana.

A su vez, Viscarra indicó que el convenio lo suscribió el ejecutivo municipal para brindar educación ciudadana a través de los letreros de MAHS. Coincidió en que no comprometía recursos, sino que permitía al gobierno municipal usar las vallas publicitarias para todo lo que fuera educación o información del municipio hacia el ciudadano.

Federico Morón: “Decir de frente las cosas es bueno; escuchar también”

¿Qué evaluación hace de la reunión con las autoridades municipales? ¿Se logró algún acuerdo o compromiso?

Más que un compromiso, se logró hablar de varios puntos que están y van a seguir en el tintero de la ciudadanía, el poder decirlo de frente siempre es bueno y escuchar también que hay muchas cuestionantes que no han tenido respuesta.

Sobre el convenio, se indicó que si no sirve para la ciudad, puede ser anulado y podemos tener nuestros espacios públicos de vuelta. Esa posibilidad por lo menos de su boca es grato escucharla, pero aún así quedan muchas cuestionantes.

Como no hubo orden del día, se pudo picotear varios temas y creo que la posibilidad de que esto se transforme está en su cancha. Debería buscarse la manera de un acercamiento con la ciudadanía, con otros actores y haciendo las cosas de manera participativa, creo que esa es una posibilidad.

De todos los temas que se hablaron, hay dos componentes fuertes: exigir transparencia y el nivel de participación de la ciudadanía.

¿Cómo califica la transmisión al vivo?

Creo que fue positivo, porque es algo muy nuevo para nosotros de cómo las redes sociales pueden ayudar hasta en estos niveles. Creo que esa reunión habría sido fantástica si hubiera sido pública para que los ciudadanos pregunten.

¿Lograron meter algunas preguntas del público?

No hice el ejercicio por respeto a la conversación, no estaba tan enganchado leyendo lo que sucedía, pero sí en algunos momentos que miraba de ‘cotiojo’ salió la palabra cultura, cultura y me había faltado tocar ese tema. Fue como una ayuda tratar del tema, le hablé de los ciudadanos que se están juntando para hacer propuestas en este tema; entonces, en ese sentido fue una ayuda-memoria fantástica.