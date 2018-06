El alcalde del gobierno municipal, Percy Fernández, realizó ajustes en la estructura municipal, reduciendo de 20 a solo 12 el número de secretarías, con el fin de mejorar su gestión, que tiene como puntal el reordenamiento de mercados y del transporte urbano.

Los cambios llegan en medio de los conflictos con los comerciantes ambulantes, que se resisten a dejar las calles; y con el transporte público urbano, que anuncia medidas de presión contra el cierre de la avenida Grigotá.

Jorge Landívar, que ahora pasa a hacerse cargo de la Secretaría de Gestión y Coordinación, confirmó ayer los cambios dentro del organigrama municipal, indicando que se trata de una ‘reingeniería’ de la estructura, que apuntan a responder a la política de ordenamiento de la ciudad, pero que, además, buscan una mayor eficiencia en la gestión, con la agilización de los trámites, la reducción de los cargos en un 50% y los contratos.

“No es un cambio de funcionarios en relación a su desempeño. Se trata de un cambio estructural, es decir, se pretende acomodar una estructura más rápida, más ágil y más dinámica a los requerimientos actuales”, manifestó Landívar, al indicar que los ajustes son el resultado de varios meses de trabajo.

Landívar insistió en que los “desafíos” del gobierno municipal, que son la política de ordenamiento de la ciudad, que a su vez tiene que ver con el traslado de mercados y el ordenamiento del transporte, ameritaban cambios en la forma y funcionamiento de la estructura municipal cruceña.

De acuerdo con Landívar, esto porque se detectó que algunas funciones estaban dispersas y era necesario unirlas para un mejor trabajo. Citó como ejemplo las funciones ligadas a espacios públicos, que dependían de dos secretarías distintas, ahora dependerán de una sola ‘cabeza’, la de Empresas Desconcentradas, lo que permitirá un mejor trabajo. Bajo esta misma secretaría estará la Dirección de Mercados.



Los ajustes



Con los cambios, las secretarías quedan establecidas de las siguiente manera: Secretaría de Administración y Finanzas; de Seguridad Ciudadana; de Planificación; de Obras Públicas; de Parques y Jardines; de Empresas Desconcentradas, de Movilidad Urbana, de Gestión y Coordinación Institucional, de Desarrollo Humano, de Recursos Humanos, de Recaudaciones y de Acción Vecinal.



Asimismo, la Secretaría de Asuntos Jurídicos se convierte en dirección, al igual que las secretarías de Gestión Urbana; de Medio Ambiente; de Coordinación Institucional; de Desconcentración; de Gestión Social; de Cultura y de Abastecimientos y Servicios.

Los ajustes también implican una reasignación de cargos dentro del entorno del alcalde. La arquitecta Sandra Velarde deja la Secretaría de Planificación para hacerse cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas, en tanto que en el cargo que deja asume Boris Salomón. Manuel Medina, que tenía a su cargo las finanzas de la Alcaldía, se aleja momentáneamente de la Alcaldía debido a una baja médica que por el momento se conoce que es de 40 días.

Landívar, que fungía como secretario de Comunicación, asume la secretaría de Gestión y Coordinación, de la cual pasan a depender las 15 subalcaldías.



Paúl Cortez asume como titular de la secretaría de Desarrollo Humano, antes ocupaba la de Salud. Otra de las novedades es que la exsecretaria de Desconcentración Municipal Desirée Bravo asume como titular de la Secretaría de Atención Vecinal, una nueva repartición en la estructura municipal.



Se mantienen en sus funciones José Antonio Ayala, Rolando Ribera, Joaquín Crapuzzi, Roberto Áñez y Freddy Arauco. Este último estuvo cuestionado por supuestos favorecimiento con contratos a miembros de una fraternidad, situación que él negó y Landívar ratificó que goza de la confianza del burgomaestre.

Trámites



De acuerdo con Landívar, los cambios también buscan una mayor eficiencia y agilización de los trámites, tal como lo manda en ley 479 de Simplificación Administrativa, aprobada en diciembre de 2016. Para ello, adelantó que se reducirá el número de cargos y se simplificarán los trámites administrativos. Se espera que en dos semanas, la ciudadanía conozca qué trámites serán acortados.

“Esta reorganización estructural del gabinete tiene como propósito la reducción de cargos orientados a disminuir la burocracia y simplificar los trámites, además de eliminar los procedimientos innecesarios”, expresó Landívar.



Las posiciones

Al respecto, el concejal opositor Johnny Fernández indicó que espera conocer en detalle los cambios y sobre todo, si eso implica una reformulación presupuestaria. “Si es para reducir gastos y simplificar trámites, lo vemos positivo”, dijo Fernández.



Sin embargo, anticipa que “los cambios obedecen a una decisión política del alcalde y ahora falta saber qué tipo de gestión quieren emprender con la nueva estructura”, dijo Fernández.



Para el analista José Orlando Peralta, para no entrar en suposiciones, dijo que todo cambio obedece a un motivo, a ciertas circunstancias o coyunturas, y en este caso cree que el tema de traslado de los gremialistas y el ordenamiento del transporte, tiene mucho que ver. “Parece que no logran alcanzarlo y por eso tienen que reajustar sus fichas para tener actores que tengan capacidad para buscar soluciones rápidas, y eficaces”, apunta.



Uno de los cambios que le llama la atención es el de la arquitecta Sandra Velarde, que se desempeñaba como secretaria de Planificación, ahora será de Administración y Finanzas. “No es algo que uno diga está bien o está mal, pero deja muchas interrogantes, porque me imagino que deben haber muchas personas del área económica”, informó, aunque también dijo que más allá del carácter público, es una decisión interna de los que administran la cosa pública.



Para el municipalista José Luis Santistevan lo que se sigue usando es un criterio prebendalista de poder y no tiene criterio técnico de gestión y no está hecho sobre las competencias que les otorga la Constitución Política del Estado.



Para Santistevan la estructura anterior se dio para aplacar las denuncias de corrupción respondiendo al sistema prebendalista de poder, como sucede con este nuevo. “Hay un cuoteo que nace desde el Concejo y eso ha dado lugar a que las denuncias de la señora (Rosario) Schamisseddine (que denunció venta de puestos en los nuevos mercados) y las denuncias de favorecimiento de contratos, reflejen como si estuviera el alcalde dando un golpe de timón, y eso es para aplacar un sistema de transparencia muy deficitario”, indicó.

Antecedentes

Pusieron sus cargos

En febrero de 2017 todos los secretarios pusieron sus cargos a disposición luego de que se anunció una reestructuración en el gobierno municipal.



Anterior reestructuración

El año pasado, la reestructuración municipal se hizo mediante un decreto edil, del 21 de marzo, donde se crearon las secretarías de Movilidad Urbana y la de Control y Fiscalización de Empresas Municipales. La nueva estructura tiene 19 secretarías. Este cambio surgió en medio de una serie de denuncias de extorsión que involucraron a funcionarios municipales.



Eventuales

No se renovará contratos, solo en algunas excepciones.