Percy defiende gestión y ve ataques políticos

El alcalde del municipio capitalino, Percy Fernández, se refirió ayer a las denuncias de supuesto sobreprecio en la adquisición de bandas y banderas para los concejales municipales y dijo sentirse tranquilo porque “nada grave está pasando” en la comuna.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, también habló del asunto para indicar que ella no firma ni realiza ningún proceso de compra en el órgano legislativo y que no va a apañar ninguna irregularidad.

Ambas autoridades se refirieron a este tema durante la sesión, realizada en el Parque Los Mangales, donde el Ejecutivo comenzó a explicar el Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2019.

“Tienen todas las opciones para pescar errores, para pescar negociados, porque eso sí debilitaría a este gobierno municipal, que entrara a la locura de la plata. Entonces, si los funcionarios municipales, de jerarquía, se vuelven platistas o ladrones, ahí (la Alcaldía) está fregada, hay que deshacer esta municipalidad y hacer otra, no hay remedio, mientras tanto no ha pasado nada grave, quiero darles ese consuelo, nada grave está pasando en la municipalidad de Santa Cruz, todo está bien, gracias a Dios, y tenemos que cuidarla afanosamente”, expresó el alcalde.

Se anunció una auditoría a los procesos de adquisición de bandas municipales

Antes refirió que “ser alcalde es una misión administrativa, pero también es política y entrando en el campo político es la moda, no queda nadie vivo, les pido que no se olviden de eso, cuando juzgamos a las autoridades políticas, lo hacemos con crueldad”, dijo la autoridad municipal.

La presidenta del Concejo empezó recordando que ella comenzó a trabajar por Santa Cruz desde la Dirección de Parques y Jardines, logrando recuperar más de 100 parques y más de 1.500 plazas, por lo que una “improlijidad” no va a empañar todo un trabajo en la municipalidad.

“Me convertí en parte del equipo para recuperar más de 100 parques y más de 1.500 plazas. No voy a estar en líos de unas banderas, de unas bandas. No señores, soy una arquitecta seria. He manejado licitaciones de cientos de obras, de cientos de proyectos, de mucha responsabilidad (estando en el Ejecutivo) y, entonces, si hay tendencias políticas y si hay improlijidad seré la primera en destituir a quien comete irregularidades en el Estado y, por eso, ayer (por el miércoles) pedí que se haga una auditoría”, dijo, al referirse al proceso de compras de banderas para los concejales. “Se hará lo que arroje dicha auditoría, ya sea proceso administrativo, judicial o penal”, agregó.

“No firmo ni un solo proceso”

Sosa explicó que los procesos de compra en el Concejo los realizan funcionarios designados a ello y no los concejales. “No firmo ni un solo proceso porque no me corresponde por ley, no firmo ni una sola adjudicación, por favor, que quede claro, ni lo firma ningún concejal”, agregó Sosa.

Escucha un fragmento de lo que dijo la presidenta del Concejo:

EN DETALLE

Auditoría a los recursos

En la sesión de ayer, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, leyó una carta, fechada el 15 de agosto, en la que le solicita al alcalde Percy Fernández que se realice una auditoría especial de ingresos y salida de gastos del Concejo Municipal, de mayo a diciembre de la gestión 2015 y de las gestiones 2016 y 2017.

Otro proceso

El miércoles, el Concejo también pidió que se haga auditoría al proceso de compra de las bandas distintivas.