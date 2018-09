Este viernes por la noche el Concejo Municipal agasajó a Santa Cruz por sus 208 años de vida. A diferencia de anteriores oportunidades, esta vez el acto solemne se realizó en el atrio de la catedral y una de las actividades más sobresalientes del acto fue el reconocimiento como Hijo Ilustre al monseñor Braulio Sáez.

Justamente, este fue el punto con el que -cuando fue su turno- el alcalde Percy Fernández comenzó su mensaje, que duró 13 minutos con 7 segundos.

El burgomaestre, después de resaltar la labor del monseñor Sáez, hablaba del municipio y sus 15 distritos, de lo lejos que está Montero Hoyos del centro capitalino, cuando una persona que estaba cerca de la testera intenta interrumpirlo (fue sacada del lugar) por lo que opta por saludarlo y luego comienza a hablar de que la "vida está llena de sorpresas", así como del espíritu santo.

Aquí puedes ver parte de la intervención del alcalde:

"A mí no me meten a ningún lado o me lo llevo a usted, me lo llevo al monseñor para que me defienda. Bueno... se soltó el acto, el espíritu sigue. El espíritu es lo que nos guía, podemos hablar quién es el espíritu de nuestro señor, porque somos católicos, el espíritu que él nos dejó cuando vino a la Tierra era la segunda persona de la trinidad, padre, el padre creador del universo. Era nuestro señor que estaba allá en el cielo tranquilo y de repente lo llama Dios nuestro señor y le dice: ‘tenés que ir a la Tierra’, entonces de ahí sale la frase: ‘¿yo señor? ¿por qué yo señor?’. ‘Andate’, le dijo. 'Allá te necesitan'. Vean ustedes la obediencia, es su orden mi general y ‘poqui’ se vino a la Tierra Jesús a enfrentar las desavenencias que había entre los... (suenan las campanillas del reloj de la catedral) las cuatro de la tarde...".

En el minuto 10 con 43 segundos de su intervención el alcalde empieza a cantar: "'En esta noche de luna le canta mi corazón, no anda buscando fortuna, anda buscando tu amor'. Bonito, ¿no? Lo ensayé todo el día de ayer para no pelarle hoy porque me dijeron que monseñor Braulio es un hombre muy cercano a Dios. ¿Estoy bendito yo no? Qué suerte. Y por ahí dicen que seréis cardenal (lo dice imitando el acento español)...".

Antes de la intervención de Percy, la presidenta del Concejo Muncipal, Angélica Sosa, habló de las 17.000 obras y servicios que, según su informe, realizó el ejecutivo municipal en los 15 distritos de la comuna. A su vez, prometió que en la quinta municipal se combatirá, entre otras cosas, la burocracia.

"El camba nace donde quiere"

El monseñor Braulio Sáez fue distinguido como Hijo Ilustre. "El camba nace donde quiere", dijo el religioso al confesar su amor por Santa Cruz, tierra a la que ha dedicado 14 años de su vida. Nació el 23 de marzo de 1942 en Castillo y León, España. A los 16 años de edad entregó su vida al sacerdocio, en la orden de los padres Carmelitas, y empezó también su apostolado en América Latina. El 13 de mayo de 1987 fue ordenado obispo.

Su amor por el prójimo lo trajo a Bolivia, específicamente a Oruro. En ese departamento, en 1991, fue nombrado obispo. En 2003 llegó a Santa Cruz, para ello tuvo -con el visto bueno del papa Juan Pablo II- que renunciar a la diócesis de Oruro. En la tierra oriental fue nombrado obispo auxiliar.