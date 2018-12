Pedófilo que violó a dos menores dijo que era su padre para entrar a un alojamiento

Un control rutinario realizado el fin de semana por Interpol, bajo la dirección de Paúl Saavedra, permitió descubrir a un hombre de 50 años, que es funcionario público, encerrado en un alojamiento con una niña de 10 años y una adolescente de 14, a las que abusó sexualmente.

El residencial, ubicado en los alrededores de la exterminal de búses, recibió al sujeto sin que nadie le haga observaciones, ya que dijo ser el padre de ambas menores. El alojamiento es sujeto de las pesquisas policiales.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Ramiro Pérez, informó de que los agentes lo primero que hicieron fue averiguar cómo llegaron las muchachas y el sujeto al lugar, pero nadie dio detalles de eso. “Lo único que llegamos a conocer es que las menores son de Concepción, pero no sabemos cómo llegaron. Se evidenció que ambas fueron violadas por el detenido”, indicó el jefe policial.

Nada de parentesco

En su intento por saber cómo el hombre ingresó al alojamiento, los investigadores lograron testimonios de los encargados del local, quienes aseguraron que el hombre para entrar dijo que las niñas eran sus familiares. “Sin embargo, mirando sus documentos no tiene ningún parentesco y esto es grave”, aseguró Pérez.

Entre sus pertenencias se encontraron documentos donde se evidenció que el sujeto es funcionario de una entidad departamental.

La Fiscalía corporativa, a la cabeza de Giovana Castro, tomó conocimiento del suceso y lo imputó por el delito de violación agravada a infante niña, niño y adolescente.

Frente a los fiscales el imputado optó por el silencio, haciendo uso de su derecho constitucional, pero fue presentado ante la jueza Patricia Murillo, que ordenó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

La Felcv, en coordinación con el Ministerio Público, realizará la inspección del alojamiento y precintarán este local, hasta que se esclarezca por completo el hecho.

Severos controles en la capital

Para la Felcv, el descubrimiento de este caso desnudó una realidad, por lo que las autoridades decidieron iniciar controles permanentes en este tipo de hospedajes, que proliferan en diferentes puntos de la ciudad.

En adelante los administradores o responsables de los alojamientos están en la obligación de no permitir el ingreso de menores con personas mayores, a no ser que certifiquen su parentesco. “Los encargados de los residenciales no deben permitir el ingreso de menores y deben dar parte a la Policía, así como se hace con las personas heridas en los hospitales. Si no lo hacen, tendrán que atenerse a las consecuencias judiciales porque solo así evitaremos delitos graves”, dijo Ramiro Pérez.

Por otra parte, la Fiscalía de La Guardia y la Felcv, a la cabeza de Saúl Rosales, procesan una denuncia por violencia física y sicológica hecha por una mujer contra su pareja.