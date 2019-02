Peatones, rodados y vendedores ambulantes invaden las ciclovías

Los albañiles Juan Puma y Gregorio Condori, usando sus bicicletas por la avenida Libertador San Martín, en Equipetrol, desconocían que la vía pintada de verde y blanco, situada en el lado apegado al camellón, cuando sea concluida será para la circulación especial de este tipo de vehículo no motorizado. Ambos trabajadores esperaban pacientemente en la calle Alfonsina Storni para cruzar al carril contrario, pero cuando lo hicieron, pedaleando se apegaron a su derecha, lejos del callejón acondicionado.

Esta situación se repite a cada rato en dicha avenida, donde aún no han colocado los separadores que demarquen la ciclovía, la misma que tampoco es respetada por los conductores de motorizados.

En el mercado Los Pozos, especialmente en las calles Caballero, 6 de Agosto y Campero, las ciclovías han sido concluidas, incluso existe hasta la señalización, pero los vendedores ambulantes que se resisten a salir las ocupan para asentarse y ofrecer su mercadería a los transeúntes.

De igual manera, en la avenida Grigotá, entre primer y segundo anillo, la ciclovía está completa, con separadores y señalizadores, pero los ciclistas no aparecen; solo los peatones las usan como refugio para pasar las vías por donde circulan los vehículos. Incluso hasta motociclistas las usan para circular más tranquilos.

Construcción

Según el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, serán 60 kilómetros de vías especiales para ciclistas que se construirán en la urbe, proyecto que cuenta con el apoyo económico, de $us 5 millones, del Banco Mundial.

El funcionario reveló que por el momento un experto contratado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), Ricardo Moctezuma, está realizando el estudio de los lugares donde potencialmente el peatón se puede trasladar en bicicleta, para ello las avenidas tienen que ser potenciadas.

“Conocemos que los lugares que más pueden recibir a los ciclistas están cerca de las universidades, pero hay otras avenidas, como la Virgen de Cotoca y la Tres Pasos al Frente, por donde transitan trabajadores en bici”, manifestó Ribera.

Uno de los circuitos que será habilitado como ciclovía comprende el contorno del Parque Urbano para seguir por la Tres Pasos al Frente hasta ingresar a la avenida principal de la Villa Primero de Mayo y de ahí a la plaza de ese distrito. Por dos calles seguirá hasta unirse a la ciclovía construida en el quinto anillo, paralela a la vía del tren.

Ribera también reveló que la ciclovía de la Grigotá se extenderá hasta el octavo anillo, es decir, hasta el lugar de la futura terminal de transferencia que será edificada como parte del transporte intermodal del nuevo plan de Movilidad Urbana.

Otros circuitos proyectados están entre el lado oeste del segundo anillo hasta el cuarto anillo, utilizando las avenidas Piraí, Roca y Coronado, Centenario y Busch. En el norte será por la Cristo Redentor, entre el segundo y cuarto anillo, pasando por las avenidas Isuto, Ovidio Barbery y radial 27.

Críticas

Juan Marcelo Castro Melgar, gestor del Movimiento de Bicicultura en Bolivia, recordó que desde que Ribera asumió en Tráfico y Transporte le presentaron un proyecto de ley de la bicicleta, lo que quedó en nada. Además, promocionaron conversatorios sobre las ciclovías, pero el municipio nunca escuchó.

Castro considera que construyeron ciclovías inconexas, como en la av. Grigotá, que está hecha, pero nadie la usa porque no conecta con nada; y la que comenzaron a delimitar en la av. San Martín, con un costo de más de $us 4 millones, la cual está paralizada. “Ninguna de las ciclovías fue pensada para responder a la necesidad de los usuarios, por ello son un monumento a la falta de planificación que no tomó en cuenta a los obreros de las fábricas del Parque Industrial que se desplazan en bicis”, añadió.