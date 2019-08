Parra va a Palmasola por no indagar a tres policías

El hecho de que el fiscal José Parra no haya firmado la ampliación de la investigación contra tres policías por la muerte de Ana Lorena Tórrez en el caso Eurochronos, además de revelarse que el 3 de octubre de 2018 (el mismo día que sus colegas firmaron esa ampliación) él llamó por teléfono al excoronel Gonzalo Medina, y ocultó ese dato a los fiscales que llegaron de Sucre para investigarlo, fue determinante para que el juez Martín Camacho ordenara su detención en Palmasola.

El fiscal Gerardo Gutiérrez, quien imputó a Parra por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, señaló que en su declaración informativa Parra “aseveró que no habló con ningún policía sobre la investigación, excepto el asignado al caso Eurochronos, ni en persona ni por teléfono.

Sin embargo, el flujo de llamadas develó que mintió sobre eso, pues sí habló con Medina.

“A mí pueden mandarme a Chonchocoro o al PC3, no me interesa, lo que me duele es por mi familia; voy a hacer valer mis derechos”, dijo luego de escuchar la resolución del juez. En su defensa durante la audiencia, Parra dijo que lo estaban sindicando por ser un expolicía, siendo que hay otros fiscales que también vistieron el verde olivo, y que lo acusaban de proteger a policías, a lo que arguyó haber procesado a los expolicías del clan Navia y al exgeneral Óscar Nina.

Sin embargo, lo que no explicó fue por qué ocultó haber hablado con Medina, mientras que los otros fiscales en sus declaraciones comentaron las coordinaciones que tuvieron con el excoronel, pero como comisión investigadora. Roxana Torrico, madre de Ana Lorena, también manifestó que había sido atemorizada reiteradamente por Parra en el transcurso de la investigación.

Fiscales pidieron garantías

Gutiérrez hizo alusión a las declaraciones de dos fiscales que manifestaron que Parra les había dicho: “no se metan con los policías, porque son una familia y no habrá quién los defienda de ellos”.

Además, los investigadores del Ministerio Público se enteraron de que el mismo día que firmaron la ampliación, los tres policías se reunieron para hablar de represalias contra ellos. En tal sentido, los fiscales pidieron garantías a la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, las cuales les fueron otorgadas.