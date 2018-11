Desde tempranas horas de este lunes, la población de Roboré inició un bloqueo indefinido en el lugar en defensa de dos áreas de conservación: la reserva municipal El Paquió y la Unidad de Conservación del Valle de Tucabaca, que abarca 24.000 hectáreas. El corte de la ruta internacional tomó por sorpresa al transporte pesado que circula por la zona.

El Comité Cívico del Bloque Chiquitano y el Gobierno Municipal de Roboré son los gestores de la medida de presión que mantiene cortada la carretera Bioceánica, ruta que conecta a Brasil.

Iván Quezada, alcalde de Roboré, denunció el asentamiento de comunarios y la desforestación del área forestal del municipio. La autoridad agregó que la presencia de comunarios en esa zona cuenta con la venia de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y del INRA.

El alcalde reiteró en varias oportunidades que no está en contra de los asentamientos y dotación de tierras fiscales a comunidades que no tienen donde vivir; sin embargo, pide a las autoridades que no los ubiquen en territorio en donde el municipio ejerce derechos.

El líder cívico del Bloque Chiquitano, José Serrate, dijo que el paro es para exigir al INRA el cumplimiento de compromisos asumidos en la reunión realizada el 3 de noviembre.

Según los cívicos, la anterior semana el INRA se comprometió a firmar un documento con tres pedidos de Roboré: anular las resoluciones de asentamiento, reforestar el monte afectado y pagar el daño que se hizo con la deforestación de la zona, pero ante el incumplimiento Roboré decidió retomar sus medidas de presión e ir a un paro indefinido.

Policía parte a levantar el bloqueo

Alfonso Siles, comandante departamental de la Policía, informó que tienen un reporte de cuatro puntos bloqueados en la carretera Bioceánica. Agregó que muy temprano partió un contingente hacia Roboré con la misión de negociar con la dirigencia a fin de levantar pacíficamente el bloqueo.

"Esperemos que a través del diálogo que se pueda levantar el bloqueo, ojalá no sea necesario intervenir por la fuerza. No soy quien para cuestionar sus peticiones, pero no se puede perjudicar a mucha gente, obstaculizando la libre locomoción en esta ruta importante", indicó Siles.

Las salidas de buses desde la terminal Bimodal hasta la ciudad fronteriza de Puerto Quijarro se vieron suspendidas por orden de la Unidad Operativa de Tránsito. El servicio permanecerá cortado mientras el bloqueo no sea levantado.

En la ciudad de Santa Cruz, los residentes de Roboré tienen previsto marchar esta noche. La concentración será a las 19:00 en la plaza 24 de Septiembre, y desde el lugar se tiene previsto ir en caravana a protestar hasta las oficinas del INRA.