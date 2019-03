Paro de trabajadores afecta la atención en 76 centros de salud

Ayer, cuando aún no había culminado el paro de 24 horas de los médicos y enfermeras en los centros de salud de primer y de segundo nivel, los trabajadores de salud decidieron ingresar en un paro indefinido, por lo que la atención en la consulta externa y en otros servicios se ha suspendido. Al igual que el sector médico, los funcionarios exigen que la Alcaldía cruceña cumpla con el pago de los salarios al personal que cuenta con contratos e ítems municipales.

Ayer la atención en los 68 centros de primer nivel y 8 hospitales de segundo nivel fue irregular debido a que los profesionales de salud cumplían un paro de 24 horas, decretado por Fesirmes. Se constató que tanto en el hospital Francés como el centro de salud San Luis, el personal solo atendía los casos más urgentes.

Mucha gente se quedó sin ser atendida, lo que provocó la molestia de algunos pacientes. Silvana Hurtado (63) fue una de ellas. Llegó al Francés con la pierna hinchada por un problema de várices. Ella no se había enterado del paro y buscaba ser atendida allí para que la transfieran a un hospital de tercer nivel. “Madrugué en vano. Dicen que vuelva mañana (por hoy) porque no hay atención, cómo pueden jugar así con la gente”, criticó la mujer al salir del hospital.

En el centro San Luis estaba Luis Molina (67), que llegó para pedir el suplemento que da la Alcaldía a los adultos mayores. “Vine a llevar mi leche, pero la farmacia está cerrada. No queda más que volver otro día”, expresó el hombre algo resignado. Otros pacientes, como Julia Ochoa, se marcharon tranquilos del San Luis, después de que un médico les explicara amablemente sobre la medida. “Tienen razón; si no les pagan, cómo van a trabajar”, dijo la mujer.

Este panorama posiblemente se repetirá en los centros municipales porque los trabajadores ingresaron ayer, a las 14:00, en un paro indefinido. Roberth Hurtado, líder de los trabajadores de salud, explicó que la Alcaldía se comprometió a pagar los salarios al personal hasta el día 10 de cada mes, pero este mes no ha cumplido. Agregó que pese a que las autoridades dicen que pagarán, hasta ayer por la tarde no había plata en sus cuentas.

Un problema del sistema

La secretaria de Administración y Finanzas de la comuna, Sandra Velarde, indicó que se están haciendo todos los esfuerzos para solucionar el problema, que nace a raíz de un cambio en el sistema. “No es un tema financiero. Habían 1.400 trabajadores con contratos a quienes no se les había podido pagar, pero hoy (por ayer) ya se les pagó a 1.000. El problema surgió por un cambio de sistema. Nosotros (la Alcaldía) trabajábamos con el Sigma y ahora se lo va hacer con el Sigep. Este sistema precisa de un nuevo protocolo y estamos en eso”, dijo Velarde.

Sobre el SUS

Por otro lado, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, indicó que el informe del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) establece que los convenios intergubernativos no vulneran la Ley de autonomías, por tanto, conminó a los gobiernos departamentales de La Paz, Tarija y Santa Cruz a que suscriban esos acuerdos. En respuesta el secretario de salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, indicó que mientras el Gobierno no les remita una información oficial, la postura del gobierno departamental no cambiará.