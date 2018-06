Paro cívico en Pailón para exigir pago de regalías

Después de varios años, Pailón cumple un paro cívico de 24 horas y un bloqueo parcial en respaldo a las movilizaciones de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) que exigen a la Gobernación el desembolso de regalías a los municipios, según informó a EL DEBER Radio el presidente del Comité Cívico de Pailón William Ortiz.

En cumplimiento de un voto resolutivo del viernes pasado, los cívicos paileños determinaron acatar un paro en respaldo al pedido de Amdecruz, institución que luego de un bloqueo de carreteras la semana pasada, este martes dialogará con la Gobernación.

El paro se realiza desde las cero horas de este martes y el bloqueo de carreteras se llevará a cabo por dos horas, entre las 12:00 y 14:00 de hoy. Durante la jornada, se prevén concentraciones en la plaza principal para evaluar las medidas.

Lee también:

No obstante, una de las condiciones del gobernador Rubén Costas para atender las demandas de Amdecruz es que no existan medidas de presión. Consultado sobre ello, el cívico Ortiz dijo que el paro y bloqueo de Pailón "no afectará" en la instalación de la mesa del diálogo entre los representantes de Amdecruz y la Gobernación cruceña.